Что делать, если новости, которые мы читаем, выбивают у нас землю из-под ног

Просмотр новостей может вызвать целый ряд эмоций от тревоги до страха. От них не уйдешь и не укроешься, необходимо научиться справляться с собственными эмоциями и жить дальше.

Независимо от того, просмотр это телевизора вечером или скроллинг социальных сетей, можно с уверенностью сказать, что новости стали неотъемлемой частью нашей жизни. Учитывая, сколько тревожных событий происходит вокруг, новостные программы или социальные сети стали нас пугать, огорчать и вызывать тревожные мысли. На странице Stylist рассказали, как реагировать и справляться с плохими новостями, чтобы они не разрушали нашу повседневную жизнь.

Главное, что вы должны помнить, вы не одиноки в подобной реакции и не единственный человек в мире, который огорчается листая новостную ленту. Статистически, люди которые часто смотрят новости в 1,5 раза чаще страдают такими тревожными симптомами, как страх или проблемы со сном. По сообщениям Mental Health UK и Mind, к сожалению, социальные сети оказывают негативное влияние на психическое состояние нашего здоровья.

Конечно, знать, что происходит в мире, важно, однако главное узнавать всё без ущерба для себя и своего здоровья.

Почему мы чувствуем тревогу, когда смотрим новости

Поскольку у нас есть непрерывный доступ к телевизионным новостям, вебсайтам и другим медиаресурсам, мы можем следить за каждым событием, влияющим на миллиарды людей во всем мире, в режиме реального времени. Часто мы мало что можем сделать, чтобы изменить то, что мы видим. Эмоционально это может привести к чрезмерному возбуждению, стрессу, тревоге, хронической злобе или раздражению. В противном случае, это может вызвать чувство безнадежности, отчаяния, оцепенения или внутренней пустоты.

Это связано с тем, что чувствует наш мозг, когда мы пытаемся обработать информацию которую видим. Созерцание травматических событий в новостях может активировать лимбическую систему нашего мозга, отвечающую за обработку эмоций и выявление угроз. Это вызывает стрессовую реакцию организма, высвобождая кортизол и адреналин, что может привести к чувству тревоги, страха и страданий.

Как справиться с тем, что мы видим

Что делать, если новости выбивают у нас земли из-под ног / Фото: Credits

Установите границы

Установите ограничения на потребление новостей, чтобы избежать чрезмерной эмоциональной перегрузки. Например, используйте блокировщик сайтов, чтобы контролировать время, в течение которого можно просматривать определенные веб-сайты и выключить всплывающие уведомления в социальных сетях.

Следите за собой

Добавьте в свое недельное расписание все полезные и успокаивающие практики мышления и ощущений, занятия, связанные с физической активностью, а также другие виды деятельности, которые помогут вам сохранять баланс и стабильность своей психики. Достичь этого помогут: творческая деятельность, прогулки на свежем воздухе и природе, занятие хобби и регулярная физическая активность.

Когда ваше тело чувствует себя в безопасности, ваши мысли также становятся более спокойными.

Что от вас зависит и вы способны контролировать

Вместо того, чтобы фокусироваться на неконтролируемых событиях, сконцентрируйте свою энергию на том, что вы можете изменить и сделать в собственной жизни. Вы никогда не должны чувствовать вину за то, что сосредотачиваетесь на собственной жизни и вещах, которые вы можете контролировать.

Сосредоточьтесь на чем-то хорошем

Ведение дневника или просто размышления о положительных моментах вашего дня могут помочь отвлечься от новостей. Важно планировать заранее и думать о том, чего вы ожидаете в своей жизни. Когда вы чувствуете грусть, старайтесь сосредоточиться на том, что, несмотря на все происходящие травматические события, в вашей жизни есть много хороших вещей, которые заставляют вас улыбаться.

Поскольку мы – украинцы живем в условиях войны, не стоит забывать, что успокаивающий эффект можно получить от доната на ВСУ или помощи детям и людям, пострадавшим от российской агрессии.

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