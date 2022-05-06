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Что делать, если вы пережили изнасилование или насилие: советы от психологов фонда Маши Ефросининой

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Что делать, если вы пережили изнасилование или насилие: советы от психологов фонда Маши Ефросининой

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Эти советы помогут женщинам, пострадавшим от всякого насилия, взять себя в руки.

На страницах Маши Ефросининой и alyona alyona в Instagram опубликовали совместный пост с советами для переживших изнасилования и насилия от психологов "Фонда Маша".

"Война приносит не только разруху, голод, мародерство, но и насилие, изнасилование и смерть. Сегодня никто не застрахован от этого. Мы должны чувствовать себя защищенными и осознавать, как нам действовать в таких ситуациях. Такой план может помочь людям. Ты можешь помочь людям, распространив этот план. Спасибо. @masha.foundation – "Фонд Маша", - идется в посте.

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