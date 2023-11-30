Что делать, когда замечаешь домашнее насилие: 5 простых шагов

Борьба с домашним насилием - серьезный вызов, однако одолевать его помогают даже маленькие шаги.

Что делать, если становишься свидетелем или сталкиваешься с насилием? Достаточно не быть безразличным, обращать внимание на ситуации и реагировать на них.

Вот набор простых шагов, которые могут помочь.

Шаг 1. Вызвать полицию

Звонок в полицию по номеру 102 – это первое действие, которое следует выполнить в экстренном случае домашнего насилия. Правоохранители могут вмешаться в ситуацию, прекратить насилие и помочь пострадавшему лицу. Вызвать правоохранителей можно также через специальное мобильное приложение для женщин. Основное преимущество приложения – кнопка "SOS", позволяющая связаться с полицией без звонка и автоматически определяющая местонахождение пострадавшей из-за геолокации.

Шаг 2. Зафиксировать

Мобильный телефон почти всегда держим в руках – он может стать инструментом помощи. Фото, видео или аудиозаписи могут помочь полиции правильно квалифицировать преступление. Или стать доказательствами при рассмотрении дела в суде (хотя такие доказательства не являются обязательными).

Что делать, когда замечаешь домашнее насилие / Фото: Credits

Шаг 3. Привлечь внимание

Если слышите грохот, обиды, крики о помощи у соседей или на улице – возможно, вы становитесь свидетелем насилия. Не знаете, что делать?

Попытайтесь привлечь к ситуации внимание других. Обратитесь за помощью к прохожим или соседям. Расскажите, что произошло. Попросите вызвать полицию, зафиксировать события на телефоне, если вы не можете это сделать собственноручно.

Шаг 4. Посоветовать обратиться за помощью

Напомните человеку, что помощь рядом, за ней просто нужно обратиться. Посоветуйтесь позвонить на горячую линию 1547, чтобы получить консультацию или помощь. Или найдите местное учреждение, занимающееся проблемой домашнего насилия и отправьте контакты/адрес. Если человек должен пойти в полицию, суд или адвокат – предложите сходить вместе.

Каждый пострадавший человек имеет право на безвозмездное получение социальных услуг, медицинской, социальной, психологической и правовой помощи. Впрочем, важно помнить, что все услуги и помощь пострадавший человек может получить исключительно по собственному желанию.

Шаг 5. Обратиться за помощью

Прежде всего пострадавший от домашнего насилия человек или свидетель насилия может позвонить в полицию по номеру 102 или же обратиться в мобильную бригаду социально-психологической помощи, номера для разных городов собраны на сайте "Розірви коло".

Бывают случаи, когда возможно страшно сообщить о случае домашнего насилия лично. Для этого работают горячие линии. Получить поддержку или консультацию можно анонимно по номеру 1547 или обратиться на национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия 116 123, больше контактов вы найдете на сайте "Розірви коло".

Звонки бесплатные, а поддержку можно получить круглосуточно. В Украине существует полноценная инфраструктура помощи пострадавшим от домашнего насилия. Мобильные бригады социально психологической помощи, кризисные комнаты и приюты для женщин с детьми. Все это создано и работает для того, чтобы помочь домашнему насилию и уберечь пострадавших от обидчиков.

Стоит только сделать шаг.

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