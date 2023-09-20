Что может рассказать о вас выбор бюстгальтера: известный психолог разобрала популярные модели

Вы можете просто надевать бюстгальтер каждое утро и не задумываться о том, почему выбрали именно эту модель. Но психологам ваш выбор может многое о вас рассказать.
Как вы думаете, почему мы выбираем ту или иную модель бюстгальтера? Продиктован ли наш выбор удобством и эстетическими запросами или есть другие скрытые причины наших модельных предпочтений?
Известный психолог Эмма Кенни рассказала The Sun, как нас характеризует выбор определенной модели бюстгальтера.
Балконет
Бюстгальтеры-балконеты обеспечивают надежную поддержку, но дизайн может означать нечто большее, чем просто выбор удобного нижнего белья.
Выбор бюстгальтера-балкона говорит о том, что вы любите все лучшее из обоих миров. Вы немного загадочны, немного игривыы, но всегда сохраняющий стиль. Вы человек, который ценит эстетику, но знает, где провести черту.
Планж
Бюстгальтер с глубоким вырезом обычно не является повседневным выбором, но он популярен среди тех, кто хочет носить одежду с глубоким декольте. Однако, по мнению эксперта, здесь гораздо больше задействовано подсознание. Если вы носите бюстгальтер с глубоким вырезом, то смелым будет не только вырез. Вы готовы рисковать и погружаться глубоко в неизведанное, как в выборе одежды, так и в других жизненных приключениях.
Выбор бра-план говорит "я здесь, я уверена в себе, и у меня есть тайная сторона, которую видят лишь немногие".
Пуш-ап
Иногда нам всем нужно немного приподняться, и бюстгальтер пуш-ап, очевидно, может повлиять не только на гравитационное притяжение вашей груди. Выбор пуш-апа — это не просто улучшение ваших внешних данных, речь идет об усилении вашего внутреннего стержня. Ие кто носит пуш-ап одарены врожденной способностью поднимать настроение не только себе, но и окружающим. У вас есть заразительная уверенность, и, как и у вашего бюстгальтера, у вас есть сила исправить любую ситуацию, принося позитив и немного дерзости, куда бы вы ни пошли.
Корсет
Вслед за бумом костюмных сериалов, таких как "Бриджертоны", корсеты стали популярны повсюду. Но, если вы носили корсеты и ранее, то это не просто так. Любитель корсетов — это смесь винтажного очарования и силы. В вашей личности есть классический, вневременной аспект. Когда вы зашнуровываете корсет, вы не только меняете свою форму, но и обращаетесь к сильным женщинам из истории, которые носили корсеты до вас.
Спорт
Иногда ношение спортивного бюстгальтера неизбежно, если вы, например, записались на занятия по фитнесу, но некоторые предпочитают практичность, которую они привносят и в повседневную жизнь. Эффективность, динамизм и энергичность — все это отличительные черты поклонника спортивных бюстгальтеров. Независимо от того, бежите ли вы, чтобы успеть на поезд, или потеете в тренажерном зале, ваш выбор бюстгальтера сообщает "я в движении".
Бралетт
Многие люди предпочитают ощущение свободы в бюстгальтерах без косточек и любят кружева. Бюстгальтер без косточек — это свободный дух мира бюстгальтеров. Легкий, свежий и непринужденный, как и его обладательница. Вы, вероятно, из тех, кто танцует так, как будто никто на вас не смотрит, и следуете своему сердцу, куда бы оно ни привело.
Бюстгальтер без бретелек
Если вы выберете бюстгальтер без бретелек в качестве основного варианта, это может очень многое рассказать о вас как о личности. Вы смелая, дерзкая и, несомненно, легко адаптируемая. Если это ваш выбор, вы готовы к любым неожиданностям и не боитесь трудностей. Вы принимаете жизнь с распростертыми объятиями или, в данном случае, с обнаженными плечами.
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