Что может рассказать о вас выбор бюстгальтера: известный психолог разобрала популярные модели

Вы можете просто надевать бюстгальтер каждое утро и не задумываться о том, почему выбрали именно эту модель. Но психологам ваш выбор может многое о вас рассказать.

Как вы думаете, почему мы выбираем ту или иную модель бюстгальтера? Продиктован ли наш выбор удобством и эстетическими запросами или есть другие скрытые причины наших модельных предпочтений?

Известный психолог Эмма Кенни рассказала The Sun, как нас характеризует выбор определенной модели бюстгальтера.

Балконет

Что может рассказать о вас выбор бюстгальтера / Фото: Credits

Бюстгальтеры-балконеты обеспечивают надежную поддержку, но дизайн может означать нечто большее, чем просто выбор удобного нижнего белья.

Выбор бюстгальтера-балкона говорит о том, что вы любите все лучшее из обоих миров. Вы немного загадочны, немного игривыы, но всегда сохраняющий стиль. Вы человек, который ценит эстетику, но знает, где провести черту.

Планж

Что может рассказать о вас выбор бюстгальтера / Фото: Credits

Бюстгальтер с глубоким вырезом обычно не является повседневным выбором, но он популярен среди тех, кто хочет носить одежду с глубоким декольте. Однако, по мнению эксперта, здесь гораздо больше задействовано подсознание. Если вы носите бюстгальтер с глубоким вырезом, то смелым будет не только вырез. Вы готовы рисковать и погружаться глубоко в неизведанное, как в выборе одежды, так и в других жизненных приключениях.

Выбор бра-план говорит "я здесь, я уверена в себе, и у меня есть тайная сторона, которую видят лишь немногие".

Пуш-ап

Что может рассказать о вас выбор бюстгальтера / Фото: Credits

Иногда нам всем нужно немного приподняться, и бюстгальтер пуш-ап, очевидно, может повлиять не только на гравитационное притяжение вашей груди. Выбор пуш-апа — это не просто улучшение ваших внешних данных, речь идет об усилении вашего внутреннего стержня. Ие кто носит пуш-ап одарены врожденной способностью поднимать настроение не только себе, но и окружающим. У вас есть заразительная уверенность, и, как и у вашего бюстгальтера, у вас есть сила исправить любую ситуацию, принося позитив и немного дерзости, куда бы вы ни пошли.

Корсет

Что может рассказать о вас выбор бюстгальтера / Фото: Credits

Вслед за бумом костюмных сериалов, таких как "Бриджертоны", корсеты стали популярны повсюду. Но, если вы носили корсеты и ранее, то это не просто так. Любитель корсетов — это смесь винтажного очарования и силы. В вашей личности есть классический, вневременной аспект. Когда вы зашнуровываете корсет, вы не только меняете свою форму, но и обращаетесь к сильным женщинам из истории, которые носили корсеты до вас.

Спорт

Что может рассказать о вас выбор бюстгальтера / Фото: Credits

Иногда ношение спортивного бюстгальтера неизбежно, если вы, например, записались на занятия по фитнесу, но некоторые предпочитают практичность, которую они привносят и в повседневную жизнь. Эффективность, динамизм и энергичность — все это отличительные черты поклонника спортивных бюстгальтеров. Независимо от того, бежите ли вы, чтобы успеть на поезд, или потеете в тренажерном зале, ваш выбор бюстгальтера сообщает "я в движении".

Бралетт

Что может рассказать о вас выбор бюстгальтера / Фото: Credits

Многие люди предпочитают ощущение свободы в бюстгальтерах без косточек и любят кружева. Бюстгальтер без косточек — это свободный дух мира бюстгальтеров. Легкий, свежий и непринужденный, как и его обладательница. Вы, вероятно, из тех, кто танцует так, как будто никто на вас не смотрит, и следуете своему сердцу, куда бы оно ни привело.

Бюстгальтер без бретелек

Что может рассказать о вас выбор бюстгальтера / Фото: Credits

Если вы выберете бюстгальтер без бретелек в качестве основного варианта, это может очень многое рассказать о вас как о личности. Вы смелая, дерзкая и, несомненно, легко адаптируемая. Если это ваш выбор, вы готовы к любым неожиданностям и не боитесь трудностей. Вы принимаете жизнь с распростертыми объятиями или, в данном случае, с обнаженными плечами.

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