Что мы знаем о Дне святого Валентина

День святого Валентина – или День всех влюбленных – вошел в нашу жизнь не так давно – всего пару десятков лет назад.

Мы уже привыкли к тому, что День всех влюбленных символизирует начало – или надежду на начало – весны, и охотно дарим друг другу "валентинки", шоколадные конфеты и плюшевые игрушки. А что мы знаем о Дне всех влюбленных?

Две легенды – две составные части праздника

Как и почему появился День святого Валентина? Согласно одной из легенд романтический праздник зародился в античные времена, точнее, в Древнем Риме. Он был составной частью эротического фестиваля, Луперкалии, который проводился в честь богини "лихорадочной" любви Юноны Фербуа и полубога Фавна и отмечался ежегодно в один и тот же день – 14 февраля. Причиной появления фестиваля вообще и Дня всех влюбленных в частности стала демографическая катастрофа, которая грозила Древнему Риму: с каждым годом в империи рождалось все меньше детей, и она буквально вымирала. Римляне обратились с вопросом к Оракулу, с которым привыкли сверять все важные решения, и он посоветовал им во время Луперкалии проводить обряд, направленный на увеличение рождаемости. Он заключался в том, что бегущие по улице голые мужчины били встречающихся им на пути женщин ремнями из кожи жертвенного козла, а те, в свою очередь, не только не прятались, но и старались получить как можно больше ударов – они верили, что это поможет им забеременеть. День всех влюбленных был так популярен у римлян, что его, в отличие от других языческих праздников, не отменили даже во времена христианства.

Вторая – более распространенная – легенда рассказывает о тайном венчании влюбленных пар. Если верить ей, римский император Клавдий II, правивший в 268-270 годах нашей эры, крайне негативно относился к личной жизни солдат своей армии – по его глубокому убеждению, одинокие воины, не тратящие энергию на свидания и страдания, воюют лучше, чем "обремененные" семьей. Но, поскольку нельзя заставить людей не любить, они все равно искали способ соединить свою судьбу. Епископ Валентин, вопреки воле всесильного императора, тайно венчал влюбленных, за что был заключен в тюрьму, а впоследствии и казнен – это произошло 14 февраля 269 года нашей эры. Перед смертью он написал дочери своего тюремщика, прекрасной девушке по имени Джулия, в которую влюбился, первую в истории "валентинку" – свое признание в романтических чувствах обреченный на смерть епископ подписал словами: "Твой Валентин". За свою благородную миссию он был канонизирован, но в ХХ веке исключен из сонма святых – современные богословы решили, что его заслуги перед католической церковью не доказаны.

"Птичья свадьба"

День всех влюбленных неспроста отмечают именно 14 февраля – в Англии считают, что именно в этот день начинается весна, хотя по календарю до нее еще ровно две недели. Причиной такого убеждения является тот факт, что в День всех влюбленных у птиц начинаются брачные игры, вследствие чего они готовятся вить гнезда, у жителей Британии даже есть на этот счет старинная поговорка: "В День святого Валентина все птицы соединяются в пары и играют свадьбы".

"Валентинки", розы, шоколад и плюшевые сердца

У Дня всех влюбленных есть свои правила, которые диктуют, как его отмечать и что дарить. Накануне праздника в магазинах, киосках и на уличных раскладках появляются его многочисленные атрибуты.

"Валентинки". Прежде всего, это "валентинки" – открытки в форме сердечек, разных размеров и расцветок, уже подписанные или с пустым полем для поздравления. Первыми авторами стихотворных четверостиший на "валентинках" считаются французы, а сами открытки – после новогодних и рождественских – занимают второе место в мире по продажам.

Красные розы. Главный цветок Дня святого Валентина – красная роза, скорее всего, такой выбор обоснован тем, что в садах Северного полушария в это время ничего не растет, зато в цветочных магазинах продается огромное количество тепличных роз. В США 14 февраля продается больше ста миллионов этих цветов.

Шоколад. Из сладостей в День всех влюбленных самым популярным всегда был и остается шоколад – наборы или шоколадки и конфеты в виде сердечек. Эту традицию ввели в обиход итальянцы, которые называют День святого Валентина "сладким праздником". Только американцы в это время ежегодно тратят на них около семисот миллионов долларов, а во всем мире шоколада продается более чем на миллиард долларов.

Плюшевые сердца. Сердце издавна считается органом, в котором сосредоточены чувства, а красное – в цвет человеческой крови – "отвечает" за любовь, поэтому, обмениваясь плюшевыми сердцами этого цвета, они признаются друг другу в любви.

Кружева. Возможно, не самый распространенный, но самый символичный подарок на День святого Валентина – кружева: слово lace (кружево) происходит от латинского laques (попасть в ловушку), поэтому считается, что кружева – прекрасный способ запутать сердце любимого человека в свои сети. Их можно наклеить на открытку-"валентинку" или завязать кружевной лентой подарок.

По странам и континентам

В разных странах свои традиции празднования Дня святого Валентина. В Финляндии и Эстонии его называют "днем друзей", когда признания в нежных чувствах делают друг другу не только влюбленные, но и хорошие приятели. В Нидерландах в этот день женщина может предложить мужчине жениться на ней, в случае отказа он должен купить ей платье из натурального шелка. В Японии день всех влюбленных считается мужским праздником – слабый пол делает сильному подарки, а не наоборот. В Германии это день душевнобольных людей – психиатрические клиники украшают красными цветами и лентами, а в больничных церквях служат службы за их выздоровление. На Ямайке 14 февраля празднуют так называемые "голые свадьбы", во время которых пары идут под венец в чем мать родила. В Иране, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах День святого Валентина считается греховным и находится под запретом – за его празднование полагаются большие денежные штрафы.

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