Что о вашем уме может рассказать плейлист, который вы слушаете

Новое исследование, о котором рассказало издание PsyPost рассказало, что тексты песен, а не ритм или мелодия, дают интересные подсказки об уровне интеллекта человека. Музыка, которая есть в наших смартфонах может стать «цифровым отпечатком», который частично отражает наши мыслительные способности.

Традиционные тесты на интеллект проводят в лабораториях или школьных аудиториях под стрессом, а реальные когнитивные навыки люди применяют постоянно в повседневной жизни. Именно это и заинтересовало исследователей, можно ли изучить интеллект, если наблюдать за обыденными привычками, например, прослушиванием музыки.

Музыка активирует несколько сетей мозга, я именно, память, эмоции и слуховое восприятие. Поэтому анализ плейлистов позволяет увидеть скрытые паттерны, которые невозможно заметить в формальных тестах.

Методика исследования

Ученые отслеживали прослушивание музыки 185 участников в течение пяти месяцев. Каждая песня регистрировалась через специальное приложение на смартфоне. Кроме этого, участники проходили короткий тест на когнитивные способности, такие как словарный запас, логику и математические навыки.

За это время было прослушано более 58 тысяч уникальных треков. Данные об аудио и текстах песен исследователи получали из баз, подобных Spotify, а тексты анализировали специальным лингвистическим инструментом. Было выделено 215 различных характеристик, от тематики слов и эмоционального тона до языковых и аудиоатрибутов.

Сложные модели машинного обучения позволили выявить небольшие, но определенные связи между музыкальными привычками и результатами тестов на интеллект.

Что указывает на интеллект

Самое интересное — это тексты песен. Оказалось, что эмоционально менее позитивные песни, такие как «меланхоличная музыка», коррелируют с более высокими когнитивными показателями. Люди, которые выбирают тексты о настоящих чувствах, настоящем или домашних темах, обычно имеют более высокий «предполагаемый интеллект».

Мелодия и ритм имеют меньшее значение, за исключением наличия живой записи, например, песни из студийных записей чаще слушают люди с высокими показателями, возможно, из-за склонности к концентрации и интеллектуальному взаимодействию с музыкой, а не к эмоциональному стимулу.

Время прослушивания также важно, те, кто в целом слушает больше музыки, демонстрирует более высокие результаты. Кроме того, предпочтение песен на других языках, а не на родном, тоже коррелирует с более высоким когнитивным уровнем.

Цифровые следы и интеллект

Ученые подчеркивают, что музыкальные привычки лишь дают маленькие сигналы. Они не способны точно определить уровень интеллекта одной лишь оценкой плейлиста. Однако сочетание данных из различных аспектов повседневной жизни, таких как музыка, книги и места, которые вы посещаете, в будущем может помочь создать адаптивные цифровые инструменты или даже раннее выявление когнитивных изменений.

Важно понимать, что эти связи корреляционные, только слушание определенной музыки не делает человека умнее. Другие факторы, например, возраст или культурные предпочтения, также могут влиять на результаты.

Ежедневное слушание музыки — не просто удовольствие, а маленькое зеркало нашего ума. Тексты песен могут раскрывать наши склонности к анализу, рефлексии и глубокому мышлению. Хотя программы не способны «оценить IQ по плейлисту», современные цифровые следы уже показывают, что повседневные действия содержат больше информации о нас, чем мы думаем. Поэтому в следующий раз, когда выбираете песню, помните, что ваш плейлист говорит о вас больше, чем просто о настроении.