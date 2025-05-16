Чувство вины или сожаление: в чем разница и как это влияет на нашу жизнь / © Credits

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Однако не все эти эмоции одинаковы. Вину и жалость часто путают между собой, хотя они имеют разную природу, влияют на нас по-разному и требуют разного отношения к себе. Издание Psychology Today в своей статье попробовало разобраться в этом вопросе.

Что такое жалость

Жалость — это эмоция, которая возникает тогда, когда мы осознаем, что могли поступить иначе. Мы думаем: «Вот если бы я сделал иначе…» или «Можно было попробовать этот вариант…»

Это чувство не всегда болезненно. Оно может быть просто свидетельством нашей способности к саморефлексии, признаком того, что мы растем, анализируем и делаем выводы. Жалость часто связана с упущенными возможностями, но не обязательно означает, что мы обвиняем себя.

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Пример: вы сожалеете, что не пошли учиться на другой факультет, но не корите себя за это каждый день.

Что такое вина

Вина — это гораздо глубже и лично. Это эмоция, которая возникает, когда мы чувствуем, что совершили что-то неправильное, или даже просто представляем, что могли нанести вред — независимо от реальности.

Существует два вида вины:

Рациональная вина — когда мы действительно сделали нечто противоречащее нашим моральным или нравственным убеждениям.

Иррациональная вина — когда мы обвинили себя в чем-то, что не было нашей ответственностью или произошло вне нашей воли.

Пример рациональной вины: вы оскорбили друга и вам стыдно. Вы извиняетесь и пытаетесь исправить ситуацию.

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Пример иррациональной вины: вы не поехали на встречу, а в это время произошла трагедия и вы корите себя за «неприсутствие», хотя это не зависело от вас.

Два примера, раскрывающих глубину иррациональной вины

Ариэль Дорфман

Чилийский писатель, более 50 лет живущий с грузом вины за то, что выжил. Он должен был быть на смене в президентском дворце 11 сентября 1973 года, когда произошел переворот в Чили, но попросил друга подменить его. Этот друг был убит.

Хотя Дорфман не сделал ничего плохого, его чувство вины глубоко укоренилось, как он сам говорил: «Когда настал момент доказать свою преданность — меня там не было».

На самом деле он не виноват, но чувство ответственности за трагедию стало его обузой на десятилетие. Это классический пример иррациональной вины, когда человеку легче винить себя, чем принять собственное бессилие перед событиями.

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Николас Уинтон

Британский гуманист, спасший почти 700 еврейских детей перед началом Второй мировой войны. Но когда последний поезд не успел уехать из Праги из-за вторжения Германии, Уинтон всю жизнь чувствовал себя виноватым за тех детей, которых не удалось спасти.

Жена умоляла его «отпустить это», но он хранил все архивы и вещи в своем кабинете, как будто пытался компенсировать свою боль.

Почему мы часто путаем жалость и вину

Жалость — это реакция на потерю или выбор, который мы хотели бы изменить.

Вина — это оценка себя, часто очень строгая. Она бьет по самооценке, создает чувство стыда и ее труднее исцелить.

Ключевая разница:

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Жалость: «Мне жаль, что это произошло»

Вина: «Это моя вина, что это произошло»

Почему мы цепляемся за иррациональную вину

Часто это попытка сохранить иллюзию контроля. Людям трудно принять, что они не могут управлять всем, что в жизни бывают трагедии, независимы от нас. Лучше обвинить себя, чем смириться с бессилием. Но это ложная стратегия, которая приводит к продолжительной боли.

Как научиться отпускать и простить себя

Признайте, что вы не всемогущи. Некоторые события просто не зависят от нас. Отделяйте факты от эмоций. Вы можете скучать, но это не значит, что вы должны. Говорите об этом. С близкими, психологом или даже в дневнике. Позвольте себе сожалеть, не вините себя. Это нормально — иметь сожаление, но не стоит носить вину, которую вы не заслужили. Простите себя. Это акт силы, а не слабости.

В нашей жизни было и будет немало решений, над которыми мы задумаемся. Некоторые из них оставят после себя сожаление, некоторые — вину. Но очень важно научиться различать эти эмоции и своевременно освобождаться от того, что нам не положено.

Потому что мы — это не только наши ошибки. Мы также наши намерения, наша любовь и наши усилия.