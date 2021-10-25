Цифровая зависимость: как перестать жить в телефоне

Это нарушение работы мозга, при котором ребенок или взрослый становится зависимым от телефона.

Телефон стал неотъемлемой частью жизни современного человека. В нем все - фотографии, книги, рабочие документы, фильмы, музыка, социальные сети, обучение. Хранить большие объемы разной информации в одном, небольшом устройстве удобно и практично. Но иногда вместо того, чтобы упрощать нашу жизнь, гаджет незаметно для нас самих ее усложняет.

О том, что такое цифровая зависимость, как ее распознать и можно ли взять под контроль, рассказал психолог Лидия Антоненко.

Симптомы и причины цифровой зависимости

Цифровая зависимость - это нарушение работы мозга, при котором ребенок или взрослый становится зависимым от телефона. Почему это происходит?

Светящийся экран гаджета стимулирует выработку и повышение уровня гормона удовольствия дофамина. Ученые называют избыточное воздействие светящихся экранов на мозг "электронным кокаином" или "цифровым наркотиком". Отсюда - желание нырнуть в телефон, когда плохое настроение.

Есть мнение, что человек может фильтровать информацию, которую потребляет. Это правда, но только отчасти. Когда мы, например, листаем ленту Instagram, наше внимание удерживает яркая, постоянно меняющаяся картинка. Нам кажется, что мы контролируем ситуацию, а потом оказывается, что прошло два часа с момента входа в социальную сеть.

В интернете есть много полезной информации, которую можно узнать в два клика. Это круто, но есть проблема - мы потребляем много легкодоступной информации, но хуже ее запоминаем. И чаще всего - урывками, что ведет к непониманию общего смысла.

У детей, которые проводят в гаджетах 1-3 часа ежедневно, наблюдается задержка речевого развития, проблемы с выражением своих эмоций, концентрацией внимания, запоминанием и восприятием устной речи, пониманием прочитанного.

У взрослых возникают проблемы со сном и контролем эмоций. Снижается работоспособность. Повышается уровень тревожности. Угасает интерес к реальной жизни и чтению.

Когда уместно говорить именно о цифровой зависимости?

Когда человек:

засыпает с телефоном в руках;

после пробуждения первым делом берет в руки смартфон, а потом чистит зубы и умывается;

ныряет в телефон при каждой удобной и неудобной возможности - на перемене, в обеденный перерыв, в транспорте, в туалете, во время прогулки;

постоянно увеличивает время пребывания в онлайне;

испытывает эйфорию во время пребывания в Сети;

не способен уменьшить экранное время;

использует социальные сети и интернет не для обучения или работы, а исключительно для поиска развлечений;

заменяет реальную жизнь виртуальной;

при "падении" социальной сети или отключении от интернета испытывает страх, тревожность, панику, растерянность, впадает в депрессивное состояние (синдром отмены).

Цифровая зависимость грозит развитием цифрового слабоумия. Это состояние, при котором человек не способен решить относительно легкую, житейскую задачу без помощи гаджета. При этом нарушаются познавательные способности и мыслительная функция.

Взрослым и детям, которые "живут" в Сети, сложно дается чтение книг. Поскольку книга не способна удерживать наше внимание так цепко, как телефон. Нам приходится самостоятельно развивать и поддерживать интерес - читать скучные диалоги, следить за развитием сюжетных линий, расшифровывать заложенную автором идею, рисовать в мозгу картинки происходящего, анализировать ситуации, вспоминать. То есть постоянно напрягать свою извилину - познавать и мыслить. Картинка или видео не подразумевают процесс складывание пазла. Пазл преподносится сложенным.

Профилактика цифровой зависимости

Телефон - не тотальное зло, когда мы действительно контролируем его влияние на реальную жизнь. Например, дозированно используем для работы, обмена мыслями и творчеством, поиска поддержки и научной информации. Это большой плюс современного мира.

Чтобы не оказаться в плену у собственного телефона, я советую:

1. за час до сна и час после завершения сна терять телефон из виду;

2. не пользоваться телефоном в туалете, ванной, во время обеда или выполнения бытовых задач;

3. сократить время пребывания в Сети - привычка убивать свободное время в телефоне не является нормой.

2-3 дня понаблюдайте за тем, когда и при каких условиях у вас возникает желание "проверить почту". Как вы объясняете самому себе желание взять в руки телефон. Запишите свои мысли на бумагу.

Это позволит вам увидеть, что иногда телефон используется по надобности - почитать книгу, заказать доставку еды, отправить сообщение в рабочий чат, выложить пост. А иногда по ненадобности - посмотреть сторис, отдохнуть (невозможно), отвлечься от неинтересной работы (прокрастинация), поднять себе настроение. По данным статистики, человек на протяжении дня прикасается к телефону от 50 до 80 раз. И это не предел. Зачастую заглядывание в телефон - это плохая, глубоко пустившая корни, привычка.

Можно ли в социальных сетях просто развлекаться? На мой взгляд, можно, но осторожно. То есть все равно необходимо следить за временем и учитывать целесообразность данного мероприятия. Если вы один дома, вам одиноко и вы смотрите видео на YouTube или листаете Instagram, чтобы отвлечься - вопросов нет. Но если вы вышли с ребенком или подругой на прогулку, сели на лавку и нырнули в телефон, у меня есть вопрос - с какой целью?

В ситуации, когда телефон - это инструмент работы, отдыхайте от него на выходных, после завершения рабочего дня. Возьмите за правило не заглядывать в рабочие чаты, например, после 20:00.

А чтобы понять, зачем сокращать пребывание в телефоне, проследите за тем, как легко и насколько часто вы попадаете в ловушку времени: "я на минутку".

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