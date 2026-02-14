День Святого Валентина / © Associated Press

Валентинов день, для кого-то — повод для романтики, для других — лишняя трата денег и стресс. Однако знаете ли вы, что истинная суть этого праздника может совсем не касаться дорогих подарков или ресторанов. Как показывает опыт многих семей, любовь — это не обязательно сердце на коробке шоколада, а скорее действия, забота и маленькие ежедневные проявления внимания.

Издание Psychology Today предлагает взглянуть на День святого Валентина под другим углом, через семейный опыт, психологию и ежедневные практики любви, которые можно применять не только 14 февраля.

Любовь не продается

Многие люди считают валентинки и подарки пустой тратой денег. Для них настоящая любовь проявляется в действиях и внимании, а не в потраченных сотнях гривен на коробки конфет или сувениры.

Однако другие все равно покупают цветы, потому что они оживляют комнату, особенно в серый зимний период, когда после рождественских праздников дом имеет пустой вид. А еще — это маленький ритуал без финансового давления и ожиданий.

Этот подход демонстрирует главное правило, что День святого Валентина не должен разрушать отношения, а скорее их подчеркивать.

Не только для влюбленных

Многие считают, что этот праздник только для романтических пар. Однако традиции могут учить нас другому. Например, мужчина может покупать подарки всей семье и так он показывает, что любовь не ограничивается партнером.

Это важный момент, ведь День святого Валентина может быть вторым «Рождеством» или «Днем благодарности». Почему бы не использовать его, чтобы показать любовь и благодарность родителям, друзьям, сестрам, братьям или даже домашним любимцам.

Давление и стресс

Ощущение обязанности потратить деньги и сделать романтический жест может вызвать стресс. Особенно после новогодних праздников, когда финансы еще не восстановились. Общественные ожидания могут также повлиять на одиноких людей, потому что у них может появляться мысль: «Если у меня нет Валентина, значит ли это, что меня не любят?».

Психологи советуют изменить мышление, потому что День святого Валентина — это не тест вашей ценности или привлекательности. Это просто еще одна возможность проявить любовь. И если вы одиноки, можно провести этот день с друзьями или семьей, или даже устроить маленький праздник для себя.

Как устроить свой праздник

Переосмыслите праздник. Вместо дорогих подарков дарите время и внимание. Будьте гибкими, отмечайте праздник в выходные или в удобный для вас день, а не обязательно 14 февраля. Привлекайте детей. Для малышей — это время творчества, открыток и поделок, которые помогают развивать эмпатию. Помните обо всех видах любви. Друзья, родители, домашние любимцы — они тоже заслуживают проявлений внимания. Пусть День святого Валентина будет напоминанием, а не единственным днем проявления внимания.

День святого Валентина не должен вызывать стресс или финансовые трудности. Это день, который можно использовать как возможность почувствовать и подарить любовь в любом формате. Суть не в подарках, а в искренности ваших намерений.

Поэтому в этом году, независимо от того, есть у вас партнер или нет, попробуйте стать немного ребенком и делайте открытки, украшайте дом, обнимайте тех, кого любите, и помните, что настоящая любовь — не на один день, а на каждый день.