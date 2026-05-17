Деньги до зарплаты — простые способы найти дополнительный доход
Наверняка вам знакома ситуация, когда до зарплаты еще неделя, а кошелек уже намекает на режим экономии, а в 2026 году финансовая тревожность стала почти фоновым шумом для многих людей, даже тех, у кого стабильная работа.
Цены растут, спонтанные расходы множатся, а «маленькие радости» незаметно съедают бюджет. Однако хорошая новость в том, что дополнительные деньги не всегда означают изнурительную вторую работу или радикальную экономию. Иногда достаточно внимательнее посмотреть вокруг себя и на собственные привычки.
Издание RTÉ собрало простые, но действенные способы найти дополнительные средства между зарплатами. И честно говоря, многие из них работают лучше, чем кажется на первый взгляд.
Продайте то, чем давно не пользуетесь
У многих из нас дома есть вещи, которые буквально пылятся. Старые книги, техника, одежда, украшения, декор, который «когда-то пригодится», но не пригодился уже лет пять.
В статье RTÉ приводят интересный пример, сын предложил родителям продавать ненужные вещи онлайн и договорился о распределении прибыли 50/50. За несколько часов они собрали дома кучу «мелочей», например, журналы, одежду, шляпы, старый набор для фондю, кофейную машину, CD-диски и даже ковбойскую шляпу.
В результате, они получили довольно неплохой доход. И здесь главный вывод то, что мы часто недооцениваем ценность вещей, которыми больше не пользуемся. Для вас это хлам, а для кого-то — винтаж, коллекционная находка или просто нужная вещь по доступной цене.
Что можно продать:
одежда в хорошем состоянии
книги
старую технику
мебель
украшения
спортивный инвентарь
посуду
детские вещи
декор
Особенно популярны сейчас винтажные предметы и вещи с «эстетикой 90-х» — то, что еще несколько лет назад считали старым хламом.
Вы можете зарабатывать больше
Иногда дополнительный доход — это не кардинальные изменения, а маленькие шаги. В материале RTÉ вспоминают ироничную фразу Рональда Рейгана: «Тяжелый труд еще никого не убил, но зачем рисковать?». Но правда в том, что иногда именно дополнительное усилие помогает почувствовать финансовую стабильность.
Варианты, которые действительно работают:
попросить повышения зарплаты
брать оплачиваемые сверхурочные часы
найти подработку
монетизировать хобби
начать маленькое собственное дело в свободное время
И здесь важно то, что дополнительный доход сегодня часто выглядит не как «вторая смена», а как гибкий формат. Кто-то продает домашнюю выпечку, кто-то монтирует видео, ведет соцсети или консультирует онлайн.
Микробизнес и фриланс давно перестали быть «чем-то временным», для многих они стали реальной финансовой подушкой.
Экономия
Большинство людей ненавидят слово «экономия», потому что представляют жесткие ограничения и жизнь без удовольствий. Однако современный подход к бюджету — это не о запретах, а осознанность. Обратите внимание на простую вещь, что мы часто переплачиваем за удобство. Например:
таблетированное средство для посудомойки стоит дороже порошка
пакетированный чай дороже листового
готовая еда дороже домашней
Иногда более дешевый вариант оказывается еще и качественнее.
Отдельная проблема — «мелкие закупки», которые кажутся незначительными. Кофе с собой, снеки, доставка, случайная покупка. В одиночку оно выглядит безобидно, но вместе все может изрядно «съедать» бюджет.
Финансовый дневник
Один из самых эффективных советов — записывать абсолютно все расходы, например, кофе, такси, перекус, жвачка, билет, подписка, доставка или случайный «маленький подарок себе».
Когда человек видит свои расходы не «примерно», а конкретно в цифрах, наступает очень честный момент прозрения. Например, две пачки сигарет в день — уже не «небольшая привычка», а более 100 тыс. грн в год, которые буквально сгорают в воздухе. И дело не только в сигаретах, абсолютно каждая привычка имеет свою цену.
Как вести финансовый дневник:
в заметках телефона
в таблице
в специальном приложении
в обычном блокноте
Главное, фиксировать все без исключения хотя бы две недели. Результат почти всегда удивляет.
Современная культура потребления часто убеждает нас, что комфорт должен быть быстрым, красивым и дорогим, но на практике это не всегда так.
Листовой чай может быть вкуснее пакетированного, домашний кофе не хуже кофейни, а вещи «не из трендов» служат дольше импульсивных закупок из соцсетей. Финансовая стабильность сегодня — это не аскетизм, баланс между удовольствием и контролем.
Дополнительные деньги редко появляются магически. Но хорошая новость в том, что финансовые изменения обычно начинаются не с больших решений, а с маленьких привычек.