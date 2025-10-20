Действительно ли психопаты и нарциссы чаще пользуются нейросетями / © Credits

Искусственный интеллект сегодня на устах у всех, от студентов до маркетологов, от художников до CEO. Исследование, проведенное в Калифорнийском университете Дэвиса и опубликованное в журнале Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, дало неожиданный ответ, что менее 1% нашей онлайн-активности связано с ИИ.

Другими словами, хотя ChatGPT, Copilot или другие платформы кажутся частью повседневности, большинство пользователей почти не обращается к ним в реальной жизни.

Кто сидит в ChatGPT

Команда ученых проанализировала более 14 миллионов веб-посещений и выяснила интересную закономерность. Самые активные пользователи нейросетей имеют общие черты: высокий уровень нарциссизма, психопатии и макиавеллизма, то есть склонности к манипуляциям и стратегическому мышлению.

В студенческой выборке именно эти «темные черты личности» сильнее всего коррелировали с активным использованием ИИ. Люди с такими чертами, как правило, видят в ИИ инструмент для достижения целей — быстрее, эффективнее, умнее. И не боятся его «эмоционального холода», потому что сами не склонны к чрезмерной эмпатии.

Впрочем, среди более широкой публики связь была слабее, возможно, из-за того, что использование ИИ пока еще слишком низкое, чтобы дать четкие выводы.

«Темная триада» и технологии

Этот набор черт можно назвать «темной триадой» — нарциссизм, психопатия и макиавеллизм. В сочетании они формируют личность, которая стремится к контролю, власти, признанию и часто не слишком заботится о чувствах других.

Неудивительно, что именно такие люди видят в ИИ не конкурента, а союзника. Для них это способ усилить собственную эффективность, избежать рутины и казаться еще умнее. AI для них — как зеркало, которое отражает их амбиции, а не угрозу.

Цифры, которые меняют представление

0,44% — столько в среднем составляет доля сайтов с искусственным интеллектом в общем веб-трафике обычного человека.

85% всех ИИ-посещений приходится на ChatGPT.

4% и более — доля AI-сайтов в браузинге так называемых активных пользователей, которые и показали более высокие показатели «темных черт».

После взаимодействия с ИИ пользователи чаще всего переходили на сайты, связанные с обучением, технологиями или работой. Это означает, что нейросети люди воспринимают прежде всего как инструмент производительности, а не развлечение.

Психопаты и ИИ

Ученые считают, что понимание психологического профиля пользователей может помочь предсказать, как разные типы людей будут принимать или, наоборот, отказываться от новых технологий. Необходимо не только знать, кто пользуется ИИ, но и почему и какие последствия это будет иметь для обучения, работы и онлайн поведения.

Несмотря на «AI-бум» в медиа, большинство людей все еще не интегрировало нейросети в свою жизнь. Частично — из-за недоверия, частично — из-за отсутствия реальной потребности. И если вы чувствуете, что не успеваете за миром, который общается с ChatGPT ежедневно, не волнуйтесь. На самом деле таких пользователей меньше, чем кажется с TikTok.

ИИ — не просто технология, а лакмусовая бумажка человеческой природы. Кто-то видит в нем партнера, кто-то — угрозу, а кто-то — очередную игрушку. Но пока «темная триада» делает первые шаги в новой цифровой эре, у остальных из нас еще есть время понять, как именно мы хотим сосуществовать с умными машинами — на равных или под их влиянием.