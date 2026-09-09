Диагноз «аутизм» в 50 лет: когда жизнь обретает новый смысл / © Credits

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Иногда одно открытие заставляет совершенно по-новому взглянуть на всю жизнь. Вещи, которые годами казались странными, неудобными или «неправильными», вдруг обретают объяснение. Именно так для многих женщин звучит поздний диагноз аутизма, об этом рассказало издание Women’s Health.

Некоторые из них десятилетиями живут с ощущением, что не до конца понимают социальные правила, слишком много анализируют сказанное другими, чувствуют себя не в своей тарелке или вынуждены прилагать гораздо больше усилий, чтобы казаться «нормальными». При этом внешне они могут быть успешными, общительными и вполне адаптированными. Именно поэтому аутизм у женщин нередко остается незамеченным до взрослого возраста.

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Почему диагноз ставится так поздно

Одна из главных причин — маскировка. Речь идет о сознательном или бессознательном копировании социального поведения других людей, например, о наблюдении за реакциями, изучении правил общения, контроле мимики, голоса и поведения. Человек как будто постоянно репетирует, как правильно вести себя в обществе.

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Очень часто это касается женщин, которых с детства приучают быть общительными, внимательными к эмоциям окружающих, приятными и «удобными». Девушки с аутизмом могут научиться хорошо скрывать свои трудности, однако цена такой адаптации порой оказывается очень высокой.

Женщинам, у которых диагноз ставится поздно, часто годами дают другие объяснения их состояния, например, тревожность или депрессия. В то же время причиной истощения может быть постоянная необходимость приспосабливаться к окружающей среде, которая не учитывает их особенности.

Когда «просто усталость» превращается в аутистическое выгорание

Постоянное маскирование требует огромного количества внутренних ресурсов. Со временем это может привести к аутистическому выгоранию — состоянию глубокого истощения, когда привычные нагрузки становятся слишком тяжелыми.

Во взрослом возрасте количество обязанностей только растёт: работа, отношения, семья, общественная жизнь, необходимость постоянно оставаться на связи. То, что раньше удавалось компенсировать, в какой-то момент перестает работать. Именно тогда человек может впервые подумать: «Я больше не могу постоянно заставлять себя справляться».

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По словам специалистов, рост числа диагнозов у взрослых женщин связан не только с лучшим пониманием аутизма, но и с изменениями самих диагностических критериев. Современное представление об аутизме значительно шире, чем ещё несколько десятилетий назад.

Диагноз как новая отправная точка

Для человека, который десятилетиями считал себя странным, неловким или недостаточно хорошим, диагноз может стать неожиданным облегчением. Он не меняет прошлого, но помогает его объяснить. Например, почему социальные ситуации истощают, некоторые звуки, свет или другие раздражители могут переноситься особенно тяжело, почему мозг постоянно анализирует детали, а после длительного общения хочется уединиться.

Понимание собственных нейроразличий позволяет не только найти ответы, но и начать искать более комфортные способы жизни. Кому-то помогает приглушённый свет, кому-то — тишина, удобная одежда, чёткие правила общения или возможность регулярно восстанавливать силы в одиночестве. И самое главное, что человек перестаёт воспринимать свои особенности как личную вину.

Поздний диагноз аутизма может напоминать момент, когда наконец-то находится недостающий кусочек пазла. Он не стирает сложный опыт, но позволяет увидеть его под другим углом. Аутизм — это не болезнь, которую человек вдруг «получает» во взрослом возрасте, а нейротип, с которым он рождается. Именно поэтому для многих женщин диагноз в 40, 50 или даже позже становится не началом проблемы, а началом более честного знакомства с самой собой.

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