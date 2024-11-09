Дофаминовое меню: как сделать свою жизнь более счастливой

Современный мир ставит перед нами немало вызовов, а один из самых больших — способность сохранять положительные эмоции, балансируя между огромным количеством информации и цифровыми раздражителями. Однако есть способ сделать свою жизнь более счастливой и наполнить ее мгновениями радости — стоит просто иметь под рукой "дофаминовое меню".

Издание Stylist рассказало, как поднять настроение с помощью простых действий, вызывающих выброс дофамина. Вам, вероятно, знакома ситуация, когда вы бездумно листали телефон и испытывали одновременно удовольствие и определенный дискомфорт от потери времени, оказывается, в этот момент ваше тело требует дофамина.

Почему мы "залипаем" в телефоне

Зависимость от телефона — то, от чего многие пытаются избавиться. Сегодня люди в среднем проводят более шести часов перед экранами и эта цифра растет. Наш мозг подстраивается к кратким моментам удовольствия, которых легко достичь через прокрутку новостной ленты или просмотр сообщений. Но у такой привычки есть свои минусы. Когда мы снова и снова тянемся к телефону, чтобы получить "быструю дозу" дофамина, это может препятствовать нашим способностям сосредоточиться на долгосрочных целях. Наша система вознаграждения привыкает к легким путям и заставляет выбирать мгновенное удовольствие вместо важных, но сложных задач, таких как подготовка к важному экзамену или сохранение финансовых ресурсов.

Именно для того, чтобы помочь разорвать этот круг и избежать вредной привычки постоянного использования телефона, можно создать личное дофаминовое меню — список действий, которые поднимут настроение без использования экрана.

Что такое дофаминовое меню

Дофаминовое меню — это список определенной активности, которую можно использовать в качестве источника дофамина в любой момент, когда нуждаетесь в короткой передышке или хотите поднять себе настроение. Это популярный метод потому, что он позволяет быстро сосредоточиться на действиях, приносящих радость, когда чувствуется нехватка мотивации.

Дофаминовое меню обычно состоит из пяти групп, каждый из которых охватывает разные виды активностей, обеспечивающих повышение уровня дофамина.

Стартеры

Начните с небольших, быстрых действий, которые могут мгновенно подарить порцию дофамина.

Растяжка

Игра с любимцем

Наслаждение кофе

Быстрый перекус

Легкие физические упражнения

Основное блюдо

Эти действия доставляют максимальное удовольствие, но они более трудоемки.

Приготовление вкусного блюда

Любимое хобби

Интенсивные тренировки

Творческие занятия, такие как рисование, живопись или написание текстов

Гарнир

Это дополнительные активности, которые можно делать во время основного занятия.

Прослушивание музыки

Прослушивание подкастов

Десерт

Немного времени можно потратить на синий экран, как "десерт" — редкий и контролируемый способ получить приятные эмоции.

Использование социальных сетей

Просмотр фильмов или сериалов

Игра в видеоигры

Специальные блюда

Это действия, которые доставляют особое удовольствие и наполняют жизнь новыми впечатлениями, хотя вы занимаетесь ими не так часто.

Уход за ногтями

Ужин вне дома

Концерт

СПА-процедуры

Путешествия

Как составить персональное дофаминовое меню

Чтобы дофаминовое меню работало на вас, сделайте его персональным. Включите в него действия, которые действительно приносят вам радость и подходят для разных ситуаций: будь то короткий пятиминутный перерыв или целые выходные. Главное – подготовиться заранее и иметь список под рукой. Вы можете распечатать меню и прикрепить его к холодильнику, сделать из него заставку на телефоне или оставить на видном месте на рабочем столе.

Чтобы избежать искушения бездумно пользоваться телефоном, создайте определенные границы. Например, установите ограничение времени на социальные сети или удалите некоторые приложения, если вы хотите избежать отвлечения.

Дофаминовое меню – это не просто инструмент для повышения настроения, а возможность изменить свое отношение к повседневной жизни. Запаситесь идеями для счастливых моментов, чтобы всегда иметь под рукой источник радости, вне зависимости от обстоятельств.

Читайте также: