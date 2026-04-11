Дрю Бэрримор рассказала о материнстве и принятии изменений тела после рождения детей

Дрю Бэрримор / © Associated Press

Дрю Бэрримор, голливудская звезда и ведущая собственного шоу, поделилась личными переживаниями о собственном теле после рождения детей. Во время эпизода шоу The Drew Barrymore Show был показан сюжет со стильного перевоплощения одной из участниц, которая призналась, что после потери 34 кг долгое время боялась носить обтягивающую одежду. Бэрримор искренне поддержала ее, и призналась, что узнает себя в этом. Дрю рассказала, что у нее было два кесаревых сечения, из-за чего ее тело изменилось, и она не может носить некоторые виды брюк.

Звезда добавила, что понимает изменения тела, которые происходят после рождения детей, с возрастом, когда у вас есть дети и активная жизнь, тело меняется, поэтому вещи уже не такие, какими были раньше.

О материнстве и стиле

Бэрримор воспитывает двух дочерей и ранее уже рассказывала, что пытается беречь приватность детей и не выставлять их на публику. Они часто спрашивают ее о съемках или соцсетях, но актриса говорит, что позволяет им участвовать в школьных спектаклях и ездить в театральные лагеря, однако другая публичность запрещена, пока они не будут готовы.

Бэрримор подчеркивает, что важно позволять детям выбирать собственный путь постепенно, когда они будут готовы, даже если точный ответ невозможен. Это ощущение готовности, а не цифра, объясняет актриса.

Дрю также подчеркнула, что изменения тела не должны обесценивать собственную работу над собой. Она рассказала, что надо работать над собой, даже если этот труд незаметен первый взгляд, и речь идет не только о физических нагрузках, но и о самовосприятии, только тогда можно быть уверенным в себе и хорошо выглядеть.

Это еще одно доказательство того, что даже в условиях постоянного внимания и ожиданий, откровенность о собственных комплексах может вдохновлять других и создавать здоровое отношение к телу.

Дрю Бэрримор напоминает, что возрастные изменения тела или после рождения детей — абсолютно естественны. Важно принимать себя, адаптировать свой стиль и гардероб, а также помнить, что красота и уверенность не всегда измеряются тем, что можно или нельзя носить. Дрю напоминает, что даже если тело изменилось, ваша красота и достижения остаются.