Думать прежде чем говорить и позитивно мыслить: как этого достичь / © www.credits

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Ответ однозначный — да, имеет. Издание Colorado State University рассказало, что изменение мышления на позитивное дает колоссальные результаты, как для психического, так и физического здоровья. Речь идет не о том, чтобы перестать думать о чем-то плохом или «отгонять» неприятные эмоции. Позитивное мышление — это умение работать со своими мыслями мягко, эмпатично, без самокритики и превращать внутреннего критика в союзника.

Что дает позитивное мышление

Люди с позитивным восприятием жизни живут дольше, реже болеют, лучше справляются со стрессом и меньше страдают от депрессий. Более того, даже обычная простуда или сердечно-сосудистые заболевания чаще обходят стороной тех, кто настроен оптимистично.

Здоровая самооценка, способность справляться с трудностями, желание двигаться вперед — все это тесно связано с внутренним восприятием себя и жизни. И, что самое интересное, это умение можно тренировать.

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Как убеждения влияют на старение

Одна из ключевых идей — отношение к себе с возрастом непосредственно влияет на наше здоровье. Наибольшее снижение веры в себя наблюдается после 65 лет, когда большинство людей начинают верить в собственную «недееспособность» из-за негативных общественных стереотипов о старении.

Плохое самовосприятие старения влияет на физическую форму, способность к восстановлению после болезней и даже на риск смерти. Но здесь есть хорошая новость, если изменить отношение к возрастным изменениям, организм отвечает соответственно. Люди с позитивным отношением к старению быстрее восстанавливаются после травм и менее подвержены возрастным ограничениям.

Развенчиваем мифы о старении

«Старение — это только потери». Это не правда. Эмоциональная зрелость, лучшая концентрация, жизненный опыт и мудрость — все это развивается с возрастом. Наш мозг продолжает учиться и адаптироваться даже в 70 лет. «Мы не можем повлиять на старение»- еще один миф. Умеренная физическая активность хотя бы 30 мин в день, даже в зрелом возрасте, значительно улучшает качество жизни. Вы имеете гораздо больше контроля над процессом старения, чем кажется. «Потери с возрастом необратимы». Люди с позитивным восприятием себя в зрелом возрасте имеют более высокие шансы восстановиться после болезней, чем те, кто считает старение лишь «восхождением вниз».

Тренировка позитивного мышления

Позитивное мышление не означает, что вы всегда улыбаетесь или игнорируете проблемы. Это умение реагировать на вызовы с позиции поддержки, а не самокритики.

Вот несколько советов, как настроить ум на пользу:

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Станьте себе другом. Вместо мысли «Я снова все испортил», попробуйте сказать себе «Я сделал все, что мог на тот момент. И этого достаточно».

Фильтруйте окружение. Люди, которые постоянно критикуют или жалуются, истощают. Окружайте себя теми, кто вдохновляет.

Поддерживайте внутренний диалог. Когда сомневаетесь в себе не обесценивайте, а подбадривайте: «Это сложно, но я справлюсь».

Обращайте внимание на достижения. Даже маленькие победы имеют значение. Вести дневник благодарностей или результатов — отличный способ замечать позитив.

Развивайте осознанность. Практики на сосредоточение — медитация, дыхательные упражнения, ведение дневника помогают видеть ситуацию яснее, а не через призму страхов.

Наш ум — самый мощный инструмент, который у нас есть. То, как мы думаем, формирует наш мир. Позитивное мышление — не магия, а навык. И если вы научитесь думать сознательно и поддерживать себя, жизнь ответит вам тем же.