После выхода продолжения культового фильма зрители снова начали обсуждать не только образы Миранды Пристли или модную эстетику показов, но и то, насколько точно история описывает современный рынок труда.

В материале издания Real Simpleфильм «Дьявол носит Prada» называют почти карьерным пособием, особенно для поколения, которое работает в мире постоянных изменений, сокращений, цифрового истощения и бесконечного «адаптируйся или исчезни».

И если присмотреться внимательнее, в этих фильмах действительно больше правды о работе, чем кажется, на первый взгляд.

Не сжигайте мосты

В кино эффектное увольнение выглядит довольно красиво: бросить телефон в фонтан, хлопнуть дверью, сказать последнее «нет» токсичному боссу. В жизни же все гораздо сложнее.

Отметим, что даже после очень плохого опыта стоит оставаться профессионалами и просто людьми. Причина проста — никогда не знаешь, когда старые контакты или бывшая компания снова появятся в вашей жизни.

Профессиональный мир значительно меньше, чем кажется.

Умение меняться — новая суперсила

Одна из главных тем второго фильма — страх перед изменениями, а именно, цифровизация, AI, погоня за «просмотрами» и дешевый контент вместо крупных продакшенов.

И это очень похоже на реальность. Современная карьера больше не работает по принципу: «Я научился один раз и этого навсегда хватит». Технологии, рынок и даже целые профессии меняются быстрее, чем когда-либо. Именно поэтому способность переориентироваться становится одним из важнейших навыков.

Офисная атмосфера

У каждой компании есть своя культура и это не только о дресс-коде. В первом фильме Энди слишком долго делала вид, что мода ее не интересует, хотя работала в мире медиа. И только когда она начала понимать контекст индустрии, ее стали воспринимать всерьез.

И здесь речь не о том, чтобы потерять себя, а о способности считывать среду, например, как здесь коммуницируют, что ценится и как выглядит профессионализм именно в этой сфере.

Доброта к младшим коллегам

Когда-то офисная культура строилась на жесткой иерархии. Сегодня это все больше выглядит устаревшим.

И фильм напоминает о простой вещи, человек, которого сегодня недооценивают, завтра может стать тем, от кого будет зависеть ваша карьера, поэтому уважение к коллегам — это не «гибкие навыки», а профессиональная стратегия.

Даже лучшие не все контролируют

В фильме успешные герои тоже сталкиваются с сокращениями, сменой руководства и кризисами. И это один из самых реалистичных моментов. Сегодня даже талант, опыт, награды или репутация не гарантируют абсолютной стабильности. Именно поэтому профессиональные знакомства, связи и гибкость остаются критически важными.

Карьера всегда имеет свою цену

Один из самых сильных моментов — слова Миранды о том, чем ей пришлось пожертвовать ради успеха. И это вопрос, который сегодня звучит особенно громко: «Действительно ли эта карьера стоила того?».

Поколение 2020-х все чаще переосмысливает баланс между работой и личной жизнью, не хочет жить только работой, выбирает ментальное здоровье и ищет смысл, а не только статус. И это, пожалуй, главная разница между миром Миранды Пристли и современной реальностью.

Актуальность этой истории

«Дьявол носит Prada» остается культовым не из-за Chanel или Prada. А потому, что почти каждый узнает в этой истории сложного руководителя, страх не справиться, желание доказать свою ценность, усталость от «успешного успеха» и момент, когда карьера начинает слишком много забирать.

У мир работы больше нет стабильного или предсказуемого вида. Но именно поэтому истории вроде «Дьявол носит Прада» остаются актуальными, они напоминают, что карьера — это не только об амбициях, но и о выборе. И, возможно, главный урок фильма вовсе не в том, как выжить рядом с Мирандой Пристли, а как не потерять себя, пока пытаешься достичь успеха.

