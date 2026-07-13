Эгоистично ли хотеть большего: почему желание изменить свою жизнь не означает неблагодарность

Эгоистично ли хотеть большего? / © Credits

Реклама

В какой-то момент многие люди, даже достигнув профессиональных вершин и реализовав давние цели, начинают задавать себе неудобные вопросы, вроде: «Действительно ли я хочу продолжать этот путь?», «Чего мне не хватает?», «Это ли жизнь, которую я выбираю сегодня?» и «Что дальше?».

Именно об этом рассказывается в материале издания Psychology Today, где попытались разобраться в теме жизненных перемен вместе с коучем для руководителей и мотивационным спикером Марисой Титер. По её мнению, многие люди годами живут в соответствии с ожиданиями, которые постепенно стали частью их идентичности. Мы настолько привыкаем к определённому сценарию успеха, что перестаём спрашивать себя, по-прежнему ли он нам подходит.

Успех может меняться вместе с нами

Одна из важнейших идей заключается в том, что определение успеха не является статичным. То, что казалось важным пять или десять лет назад, сегодня может уже не находить отклика. Когда-то успех ассоциировался с должностью, статусом, профессиональными достижениями или материальными результатами. Со временем на первый план могут выйти совсем другие ценности, например, больше свободы, времени для себя, присутствие в жизни близких людей или возможность заниматься делом, которое действительно вдохновляет.

Реклама

Переосмысление себя — это не отказ от прошлого, а приведение своих решений в соответствие с тем, что имеет значение именно сейчас.

Достигнув цели, нам хочется двигаться дальше

Многие люди тратят годы на то, чтобы покорить свою первую большую вершину — будь то карьера, бизнес, профессиональное признание или личная цель. И зачастую этот успех действительно приносит удовлетворение на определенном этапе жизни. Но со временем внутри появляется новый зов. Не потому, что предыдущие достижения утратили ценность, а потому, что человек изменился.

Именно на этом этапе многие останавливаются. Не из-за отсутствия способностей, а из-за того, что не позволяют себе хотеть чего-то другого. Где-то глубоко внутри звучит вопрос: «Кто я такой, чтобы стремиться к большему?»

Как понять, чего вы на самом деле хотите

Стоит начать с простого, но честного разговора с самим собой. Задайте себе несколько вопросов:

Реклама

На что я сейчас трачу больше всего энергии?

Это действительно важно для меня или просто то, что я считаю правильным?

Чего я хочу испытывать больше в своей жизни?

Чего хочу испытывать меньше?

Часто за чувством внутреннего беспокойства стоит не желание бросить всё, а потребность понять, что именно пытается сказать нам эта внутренняя «искра».

Отделите свои желания от чужих ожиданий

Мы часто живем, руководствуясь набором незаметных «надо». Надо строить карьеру. Надо стремиться к повышению. Надо соответствовать статусу. Надо оставаться тем, кем нас привыкли видеть окружающие. Но все ли эти желания действительно наши/

Марисса отмечает, что иногда мы настолько привыкаем к определенной роли, что перестаем замечать, что она нам больше не подходит. Именно эти невидимые ожидания могут мешать увидеть новые возможности.

Страх — не всегда знак «стоп»

Когда речь заходит об изменениях, на поверхность часто выходят вполне реальные опасения, такие как финансы, статус, комфорт или мнение окружающих. Мы искусно находим аргументы, почему лучше остаться там, где есть. Иногда эти причины действительно важны. Однако иногда они превращаются в автоматические оправдания, которые мы даже не пытаемся переосмыслить.

Реклама

Не менее обманчивым может быть и ощущение стабильности. Привычная работа часто кажется более безопасной, чем любые перемены. Однако современный мир постоянно меняется, компании проходят через реорганизации, профессии трансформируются, а обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому порой уверенность, за которую мы так цепляемся, оказывается гораздо более хрупкой, чем кажется.

Первый шаг к новой главе

Хорошая новость заключается в том, что «ставить на себя» не всегда означает принимать радикальные решения. Чаще всего люди успешно меняют направление постепенно. Среди рекомендаций:

понять, что именно вас привлекает

найти людей, которые уже прошли похожий путь

изучать новую сферу параллельно с текущей работой

выделять время в календаре на изучение нового направления

составить реалистичный план перехода без ущерба для стабильности и благополучия

И самое главное — не идти по этому пути в одиночку. Опыт людей, которые уже пережили подобные изменения, может значительно сократить путь к собственным решениям.

Желание начать новый этап в жизни не означает, что вы не цените всего того, чего уже достигли. Оно также не свидетельствует о неблагодарности или провале. Часто это признак развития, внутренней зрелости и стремления жить в большей гармонии со своими ценностями.

Реклама

Новости партнеров