Эмоциональное выгорание: как вовремя распознать и эффективно бороться

Вы когда-нибудь чувствовали, что находитесь на "пределе" и готовы "взорваться" из-за любой мелочи? Если вы киваете головой, скорее всего, прямо сейчас у вас эмоциональное выгорание. Что такое эмоциональное выгорание, как его избежать и наконец-то позволить себе расслабиться?

Прошлый год принес нам массу событий и, к сожалению, не самых приятных. Большинство планов, задумок и желаний рухнули в один момент, а на их место пришли переживания и постоянный стресс. Многие из нас отказались от прежней жизни и уже не один месяц пытаются свыкнуться с новыми реалиями. Если вы постоянно испытываете напряжение, усталость, потерю жизненной энергии и желание "спрятаться" от всех – это эмоциональное истощение или выгорание, и эту проблему, однозначно, нужно решать.

Эмоциональное выгорание (истощение): что это на самом деле

Эмоциональное выгорание – состояние психологического, умственного и часто физического истощения, вызванное длительным или повторяющимся стрессом. Такое истощение снижает рабочую продуктивность, ухудшает качество жизни, не позволяет радоваться даже ярким событиям. Человек теряет всяческий интерес к жизни, каждый новый день похож на предыдущий, и ничего менять не хочется. То чувство, когда, кажется, что единственно правильное решение, – остаться в постели и пойти на работу в следующем месяце. Проблема в том, что, даже если вы возьмете несколько выходных и действительно потратите их на отдых, ситуация не изменится.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что эмоциональное истощение и переутомление на работе может рассматриваться как болезнь.

Так что, если вы хотите бороться с эмоциональным выгоранием, в первую очередь нужно научиться его распознавать. Наиболее распространенные симптомы включают в себя:

нарушение внимания и проблемы с памятью. Эмоциональное выгорание может лишить возможности сосредоточиться на том, что происходит вокруг нас;

гиперчувствительность. Истощение эмоционального типа часто сопровождается раздражительностью, плаксивостью, сентиментальностью, которые сменяются гневом или негодованием. При эмоциональном истощении очень легко вывести человека из себя, любая мелочь может лишить самообладания;

низкий уровень мотивации. Эмоциональное выгорание постоянно сопровождается пессимистическими мыслями, которые приводят к отсутствию энтузиазма не только работать, но и выполнять обыденные дела. У женщин нередко эмоциональное истощение сопровождается отсутствием желания ухаживать за собой – посещение косметолога или парикмахера кажутся не интересными и пустой тратой времени;

физическая усталость. Эмоциональное истощение в конечном итоге приводит к хронической физической усталости. Многие отмечают мышечную слабость, усталость после длительного сна и постоянное желание спать;

снижение сострадания к людям. При эмоциональном истощении можно заметить не только появление плаксивости, но и совершенно противоположенной эмоции – безразличия, например, к близким людям или собственным детям.

Если вы испытываете большинство из перечисленных выше признаков, скорее всего, у вас эмоциональное выгорание, которое не пройдет самостоятельна и с которым нужно бороться.

Как происходит эмоциональное выгорание

Фото: Credits

Согласно последним исследованиям, эмоциональное истощение вызвано постоянным беспокойством и тревогой. Оба явления связаны с избытком стресса, который накапливается в ситуации, когда переходим от одной проблемы к другой, не давая себе ни минуты для отдыха и восстановления.

Кроме основных признаков эмоционального истощения существуют факторы, которые могут привести к подобному состоянию, например:

отсутствие заслуженного признания или вознаграждения за хорошую работу;

необоснованно завышенные ожидания, как от себя, так и от других;

выполнение монотонной или малоинтересной работы;

жизнь в хаотической среде или с частыми стрессами;

отсутствие близких, поддерживающих отношений с семьей;

слишком много обязанностей без достаточной помощи со стороны других;

пессимистический взгляд на себя и окружающий мир;

постоянное пребывание в роли "жертвы";

потребность все контролировать (в том числе нежелание делегировать задачи другим).

В наши дни нетрудно испытать эмоциональное выгорание. Многие люди кажутся полностью истощенными, перегруженными, травмированными и постоянно подвергающимися завышенным ожиданиям со стороны других. Так что же делать, чтобы изменить такое положение вещей? Как не довести себя до грани или по-простому "не дойти до ручки"? Вот несколько полезных советов, обязательно уделите пару минут и возьмите себе на заметку.

Как противодействовать эмоциональному выгоранию? Несколько советов

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1. Позвольте себе расслабиться

Без сомнения, одна из основных вещей, которую вы можете сделать для себя, – это подарить себе момент покоя. Неважно, сколько вам еще предстоит сделать и насколько загружен ваш день – найдите 30 минут для себя. Это время должно быть максимально приятным для вас.

2. Фильтруйте ощущения, поступающие извне

Мы живем в сверхактивном мире, где подвергаемся воздействию слишком многих источников стимуляции. Наш разум постоянно принимает новую информацию, эмоции, чувства, и не всегда они имеют положительный аспект. Бывает так, что мы сосредотачиваемся на одном неприятном моменте и постоянно его прокручиваем в голове. Поэтому важно научиться разделять временные неприятные хлопоты от серьезных проблем. Что касается рабочих моментов: отключите уведомления на телефоне, которые могут вас отвлекать, не тратьте время на болтовню и споры с коллегами. Когда вы отдыхаете, аналогичным образом, отключайтесь от работы и не думайте о ней. Всему свое время – не смешивайте отдых с работой.

3. Будьте реалистом – попросите помощь

Эмоциональное истощение – это не грипп, который можно вылечить стандартным пакетом препаратов за несколько недель. Такое выгорание может продолжаться месяцами и годами, в конечном итоге перейдя в хроническую депрессию и даже заболевания психиатрического характера. Если вы осознаете, что эмоциональное истощение мешает жить вам и вашим близким, если вы не в состоянии помочь себе самостоятельно – самое время попросить помощь у специалиста. Психотерапевт поможет вам определить области, которые способствуют вашему эмоциональному выгоранию, предложит стратегии борьбы с чрезмерным стрессом и способы реорганизации жизни для улучшения ее качества.

Время от времени каждый из нас чувствует себя перегруженным обязанностями, проблемами и стрессом повседневной жизни. Однако если чувство разбитости не проходит, а к нему присоединяются лишь другие тревожные симптомы – самое время заняться восстановлением своего психического здоровья.

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