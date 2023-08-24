Эмоциональное выгорание мам: почему ванна с пеной и кофе с подругами не помогут

Диана Сполдинг - сертифицированная медсестра, основательница организации Gathered Birth, писательница и мать троих детей, решила подбодрить матерей, которые столкнулись с послеродовой депрессией и эмоциональным выгоранием. В своем тексте для издания Motherly она рассказала, почему заботы о себе недостаточно, что улучшить свое состояние.

Я сидела в постели, беспорядочно смотря на свой телефон, мой большой палец автоматически пролистывал посты в Instagram, в которых мамы явно делали все лучше, чем я. У меня болела спина из-за сгорбленной позы, но привести в порядок свое тело было слишком трудной задачей. Из дальнего коридора послышался тихий голос: "Мама, я не могу уснуть", и все, что я смогла произнести, это слова: "Хорошо, детка". Никаких решений не предлагалось, никаких слов утешения. Потому что у меня закончились решения, закончились слова.

Мой милый муж осторожно спросил: "Детка? Ты в порядке?

Я обдумала вопрос. Тихо, но угнетающе на меня давил психологический груз - постоянное беспокойство, чувство вины, стресс.

Я подумала о том, как многие женщины, которых я знаю, отвечают на этот вопрос. Не фразой "Прекрасно! А как вы?!", мы говорим иногда слишком громко, чтобы это звучало более правдоподобно. Настоящие ответы, которыми мы делимся, когда чувствуем, что быть уязвимыми - это нормально:

Я выдохлась.

Я истощена.

Я даже не знаю.

Но мне не следует жаловаться. Мне повезло во многих отношениях. Мне нравится быть матерью. Я люблю мою жизнь. Поэтому вместо того, чтобы высказать все это, вместо того, чтобы заняться уязвимыми местами, я просто ответила: "Со мной все в порядке, детка. Сегодня было просто… тяжело".

"Хорошо, давай найдем время на этих выходных, чтобы ты могла заняться чем-нибудь самостоятельно в течение нескольких часов". Он принял мое хобби писать статьи на тему "Забота о себе важна для мам" и изо всех сил старается помочь мне жить в этом. Но правда в том, что заботы о себе недостаточно. И пришло время перестать говорить мамам, что простой акт заботы о себе сведет на нет годы подавления, вызванного культурой, из-за которого мы все выгораем.

Фото: Credits

Не существует пенной ванны, которая заглушит постоянное чувство тревоги.

Не существует встреч с подругами в выходные, которые могли бы исправить изоляцию после рожденяи ребенка.

Не существует сна, который возродит энергию, вложенную в баланс между карьерой и материнством.

Нет бокала вина, который облегчит накопившийся эффект всех недугов, по поводу которых мы "не успели обратиться к врачу".

Мамы выгорели, и наше общество должно начать заботиться о них.

Исследование Motherly "Состояние материнства" в 2023 году показало, что 48% матерей часто или всегда чувствуют себя выгоревшими. Общество просит вас растить ребенка в среде, которая не заботится о вас в ответ.

Итак, дорогая мама, пожалуйста, услышь меня: Выгорание, которое вы ощущаете - не выдумка. И ваше выгорание - это не ваша вина.

Вы перегорели, потому что с того момента, как вы объявили о своей беременности или планах усыновить ребенка, вас засыпали нежелательными советами и историями о том, насколько ужасной будет ваша жизнь.

Вы перегорели, потому что вам пришлось вернуться на работу до того, как вы были готовы, а затем вам стыдно за то, что вы недостаточно долго кормили ребенка грудью.

Вы перегорели, потому что чувствуете, что должны постоянно оправдывать свое решение уйти из оплачиваемой работы.

Вы перегорели, потому что плохо питаетесь.

Вы перегорели, потому что постоянно балансируете между необходимостью проводить достаточно времени со своим ребенком и необходимостью иметь чистый дом.

Вы перегорели, потому что после дня с ребенком вы чувствуете, что должны быть еще и свежими, сексуальными и доступными для своего партнера.

Вы перегорели, потому что новости утомляют и опустошают.

Вы перегорели, потому что не проходит и дня, чтобы что-то не напоминало вам о весе, который вы все еще не сбросили.

Вы перегорели, потому что постоянно читаете и слышите новые советы о "лучшем" способе воспитания ребенка - и сравниваете это с противоречивыми советами, которые диктует вам ваша семья и родственники мужа.

Вы перегорели, потому что сколько бы не экономили, вы все равно не сможете найти способ выбраться из долгов.

Вы перегорели, потому что знаете, что вашему ребенку не следует смотреть еще один мультик, но вы просто не знаете, как организовать ужин без него.

Вы перегорели, потому что ваша третья няня за два месяца решила уволится, а список ожидания в детский сад невероятно длинный.

Ты перегорел, потому что скучаешь по своим друзьям .

Вы перегорели, потому что так долго отдавали, что забыли, как это - сделать что-то для себя.

Я уже говорила и повторю еще раз: Мама, ты не делаешь ничего плохого. Материнство - это сложно. И ваше выгорание - это не ваша вина.

Фото: Credits

Некоторые ответы на эти проблемы очевидны, но большинство - нет. Потому что это не проблемы, которые вы создали. Это проявления культурных недостатков, которые причиняют мамам боль. Хотя это неправильно и несправедливо, мы должны их исправить, потому что, похоже, никто другой не собирается это делать. Поможет этому не принятие пенной ванны и уж точно не дополнительный бокал вина на ночь. Речь идет о уязвимости. Когда мы решимся быть самими собой, даже если это потребует признания в том, что мы выгорели. Когда мы захотим быть честными.

Если у вас еще не было возможности посмотреть специальный выпуск Netflix Брене Браун, я не могу не порекомендовать его. В нем она рассказывает о том, как быть уязвимым. В интервью Forbes в 2013 году Браун сказала:

"Уязвимость - это значит проявиться и быть увиденным. Трудно это сделать, когда мы в ужасе от того, что люди могут увидеть или подумать. Когда нас подпитывает страх перед тем, что подумают другие люди, или страх перед тем гремлином, который постоянно шепчет нам на ухо: "Ты недостаточно хороша", нам трудно проявить себя. В конечном итоге мы боремся за свое достоинство, а не отстаиваем его".

Но мама, а что, если бы ты сохранила свое достоинство? Даже если у вас дома беспорядок. Даже когда ваш малыш истерит в продуктовом магазине. Даже когда кажется, что все рушится. Что, если бы вы стояли среди этого беспорядка и заявили о своем достоинстве?

Сказав "нет".

Прося о помощи.

Заявив, что вам нужно, без извинений.

И предоставляя возможность другим матерям сделать то же самое.

Поначалу вас могут игнорировать. Вы можете увидеть косые глаза. Но, будучи уязвимыми, выкладывая все это на всеобщее обозрение, владея своей историей и поддерживая других матерей, заявляющих о своем достоинстве, мы начинаем улучшать ситуацию. Быть уязвимым невероятно неудобно. Хорошая новость в том, что на этой планете нет никого храбрее матери.

Ослабь свою бдительность, мама. Это будет нелегко, ни капельки. Но ваша храбрость вдохновит другую маму, и, прежде чем вы это заметите, в наших руках произойдет культурный сдвиг. И тогда мы действительно сможем насладиться этой пенной ванной.

Оригинал публикации - Motherly.

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