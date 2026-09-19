Эмоции под замком: что происходит, когда мы держим всё в себе / © Credits

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Иногда действительно необходимо подавить эмоции. Не каждый момент подходит для слёз, гнева или откровенного разговора. Проблема возникает тогда, когда временное «откладывание» превращается в постоянное «не чувствовать», об этом рассказало издание Real Simple.

Эмоциональное подавление — это попытка оттолкнуть или заблокировать чувство, поскольку оно кажется неприятным, неудобным или опасным. И хотя снаружи человек может выглядеть совершенно спокойным, сама эмоция от этого никуда не исчезает.

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Подавить — не значит овладеть

Стоит обратить внимание на важное различие между подавлением и эмоциональной регуляцией. Регулировать эмоцию — значит заметить её, понять, что происходит, и осознанно решить, как поступить. Например, можно испытывать гнев, но решить не кричать, потому что сейчас не самый подходящий момент для разговора. Эмоция при этом признается, а реакция откладывается. Подавление же предполагает попытку вообще не позволить себе почувствовать то, что происходит.

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То есть разница проста: регуляция — это выбор времени и способа реакции, а подавление — запрет на само чувство.

Почему постоянное «удерживание всего в себе» изматывает

Когда человек годами отгоняет неприятные переживания, ему может становиться всё труднее понимать собственное внутреннее состояние. Он хуже распознает эмоции, не всегда замечает, что именно их вызвало, и может описывать своё состояние лишь как «стресс» или «раздражение».

При этом подавленная эмоция не обязательно исчезает. Она может проявляться иначе, например, в виде тревожности, раздражительности, навязчивых мыслей или проблем со сном. Даже когда внешние проявления эмоций становятся не такими заметными, физиологическая реакция организма может сохраняться.

Есть ещё один парадокс, если постоянно подавлять грусть, гнев или страх, то и положительные переживания могут стать менее яркими. Человек начинает испытывать эмоциональную «плоскость», отстраненность или ощущение, будто наблюдает за собственной жизнью сквозь стекло.

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Реакция организма

Эмоциональное напряжение может проявляться физически, например, в виде постоянного напряжения челюсти или плеч, головной боли, нарушений сна, проблем с желудком или усталости, которая не проходит после отдыха.

Впрочем, специалисты советуют не объяснять непонятные физические симптомы исключительно эмоциями. Сначала стоит пройти необходимое медицинское обследование, а уже после этого задуматься, не накапливает ли тело напряжение, которое сложно выразить словами.

Как научиться переживать эмоции

Первый шаг — выразить словами то, что вы чувствуете. Не просто «мне плохо» или «я в стрессе», а точнее: «я злюсь», «мне грустно», «я разочарован(а)», «мне страшно». Конкретное определение помогает лучше понять собственное состояние и то, что с ним делать.

Важно также научиться выдерживать неприятные чувства и не пытаться немедленно избавиться от них. Прогулка, физическая активность, душ, музыка или любое спокойное повторяющееся действие могут помочь снизить эмоциональное напряжение. А когда оно ослабнет, будет легче вернуться к тому, что вы на самом деле чувствуете.

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И, наконец, стоит спросить себя, о чём пытается сказать эта эмоция. Гнев может сигнализировать о нарушенных границах или несправедливости, а печаль — о потере чего-то важного. Однако эмоция даёт информацию, а не готовую инструкцию к действию.

Вы можете злиться, но не кричать; обижаться, но не вступать сразу в конфликт; беспокоиться, но не позволять беспокойству принимать решения вместо вас.

Эмоциональная зрелость заключается не в том, чтобы всегда оставаться спокойным, а скорее в умении замечать собственные чувства, выдерживать их и решать, как на них реагировать. Не каждую эмоцию нужно демонстрировать, однако каждой стоит дать право быть замеченной.

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