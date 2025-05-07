Эпидемия одиночества: почему социальные сети не заменят настоящих объятий / © Credits

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Социальные сети обещали нам мир без границ. За несколько кликов мы можем узнать, что ест подруга детства на завтрак в Париже или увидеть первые шаги племянника во Львове. Но, несмотря на эту «близость», большинство из нас ощущает внутреннюю пустоту. В 2023 году одиночество было признано эпидемией. И оно несет угрозу не хуже диабета, гипертонии или ожирения, об этом рассказало издание Kettering Health.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), каждый третий взрослый американец ощущает себя хронически одиноким. Актуально это для Украины: изоляция через войну, эмиграция, разобщенные семьи — все это создает почву для того, чтобы одиночество пустило глубокие корни.

Одиночество не значит быть в одиночестве

Одиночество — это не количество людей вокруг, а качество связи с ними. Это когда ты можешь быть в большой компании, но не испытывать настоящей связи. По определению CDC, одиночество — это «отсутствие значимых или близких отношений» и «ощущение, будто ты не принадлежишь к ни одному сообществу».

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Например, женщины часто привыкли держать все в себе: улыбаться, когда больно, поддерживать других, но забывать о себе. Такая самоотверженность часто оставляет их истощенными, с ощущением внутренней пустоты. И здесь — ловушка соцсетей.

Соцсети: помощь или зависимость

На первый взгляд, Instagram и Facebook созданы, чтобы помочь нам поддерживать связь. Но оказывается чрезмерное использование соцсетей увеличивает риск тревожности, депрессии и снижает самооценку.

Нас особенно сильно затягивают парасоциальные связи — это когда мы чувствуем себя эмоционально привязанными к блогеру, знаменитости или даже вымышленному персонажу. Эти «отношения» односторонние, но подменяют подлинные контакты. Мы словно общаемся, но на самом деле остаемся одни.

Цена виртуальной дружбы

В соцсетях легко запутаться в количестве «друзей», «подписок» и «лайков», забыть о глубине. Виртуальная коммуникация редко дает уровень поддержки, который мы получаем от настоящего разговора на кухне, совместной прогулки или объятий.

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Хроническое одиночество влияет на здоровье не хуже курения. Оно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета II типа, нарушений иммунной системы. И главное — значительно усиливает депрессивные и тревожные состояния.

Как вернуть себя к жизни

Ограничение соцсетей. Установите таймер на Instagram или TikTok. 30 хв и достаточно. Вместо пролистывания ленты напиши кому-то из близких.

Ищите глубину. Спросите себя: кто из людей в моей жизни знает, как я себя чувствую? Если никто попробуйте сделать первый шаг и поделиться.

Планируйте личные встречи . Даже один обед с подругой или поход в кино могут значительно улучшить настроение и чувство принадлежности.

Станьте частью сообщества. Йога, волонтерство, кулинарные курсы — все это не только для навыков, но и для новых знакомств.

Учитесь быть в моменте. Находитесь в моменте: выключайте телефон, когда пьете кофе с кем-то и слушайте не только ушами, но и сердцем.

Просите о помощи. Одиночество не делает вас слабым. Она делает вас человеком. И просить о поддержке — нормально.

Если вы чувствуете одиночество — знайте, вы не одни. Одиночество признано серьезной угрозой общественному здоровью во всем мире. Но в этой тьме есть свет. Даже один искренний контакт способен сменить день. Один звонок, один кофе, одно «как ты?» — и уже не так одиноко. Сделайте этот шаг и, может быть, если мы выйдем за пределы собственной зоны комфорта, может произойти волшебство.