парасоциальные отношения / © Associated Press

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Вы внимательно анализируете каждый новый альбом Тейлор Свифт в поисках «послания именно для вас», не можете успокоиться после того, как любимый участник реалити-шоу покинул проект, или каждый раз вступаете в онлайн-споры, когда кто-то критикует вашего кумира, — такие ситуации сегодня знакомы многим. И это неудивительно, ведь социальные сети сделали знаменитостей ближе, чем когда-либо прежде. Именно поэтому всё больше людей вступают в так называемые парасоциальные отношения. Психолог клиники Cleveland Clinic Адам Борланд объясняет, что это гораздо больше, чем просто фанатство.

Что такое парасоциальные отношения

Парасоциальные отношения — это односторонняя эмоциональная связь с человеком, которого вы на самом деле не знаете. Чаще всего речь идет о знаменитостях, блогерах, актёрах, музыкантах, спортсменах или инфлюенсерах, за жизнью которых мы регулярно следим по телевидению или в социальных сетях.

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Несмотря на то, что этот человек даже не подозревает о вашем существовании, может возникать ощущение близости, знакомства и эмоциональной привязанности. Именно постоянное присутствие знаменитостей в ленте социальных сетей создает иллюзию личного контакта. Мы видим их завтраки, путешествия, мысли, переживания, поэтому мозг начинает воспринимать их как часть собственной жизни.

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Как понять, что это уже не просто симпатия

Быть поклонником артиста или спортсмена — это совершенно нормально. Однако если этот человек начинает существенно влиять на ваши эмоции и повседневную жизнь, стоит обратить на это внимание. Признаками парасоциальных отношений могут быть:

вы постоянно следите за каждой новостью об этом человеке

перенимаете его стиль, привычки или взгляды

испытываете сильную эмоциональную вовлеченность в его жизнь

кажется, что знаете его лично

часто думаете о нем в течение дня

воспринимаете его как близкого друга, родственную душу или главный жизненный пример

испытываете разочарование или даже чувство предательства, если он делает что-то, с чем вы не согласны

вам трудно контролировать собственные мысли и эмоции по отношению к нему

из-за этого страдает учеба, работа или реальные отношения

Такие отношения могут быть полезными

Парасоциальные связи не всегда являются проблемой. Наоборот, иногда они положительно влияют на психологическое состояние. Они могут:

мотивировать людей становиться лучшей версией себя, например, заниматься спортом или быть более уверенными в себе

помогать преодолеть одиночество и сложные жизненные периоды

давать ощущение, что вы не одиноки, когда знаменитость открыто рассказывает о своем опыте, похожем на ваш

знакомить с людьми со схожими интересами, даже способствовать появлению настоящих дружеских отношений

снижать уровень стресса, ведь они создают ощущение эмоциональной поддержки без страха отказа или осуждения.

Когда следует насторожиться

Впрочем, иногда такая привязанность переходит границы и начинает негативно влиять на жизнь. Парасоциальные отношения становятся нездоровыми, если они:

изолируют вас от друзей, семьи или собственных потребностей

вызывают чрезмерные переживания из-за личных решений знаменитости или критики в её адрес

стирают личные границы, когда появляется ощущение, что вы имеете право на внимание или время этого человека, или оправдываются преследование и навязчивое поведение

поглощают все ресурсы, например, вы тратите значительные суммы на мерч, концерты или любые новинки кумира и пренебрегаете собственными приоритетами

формируют нереалистичные ожидания от реальных отношений, которые уже не кажутся такими яркими или идеальными.

В самых тяжелых случаях нездоровая парасоциальная привязанность может ухудшать психическое состояние и приводить к агрессии по отношению к себе или окружающим.

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Как «разорвать» парасоциальные отношения

Если вы заметили, что такая привязанность начинает контролировать вашу жизнь, стоит отнестись к этому так же серьезно, как к разрыву реальных отношений. Первый шаг — честно ответить себе на несколько вопросов, а именно: не чувствуете ли вы себя одинокими и не стало ли это увлечение единственным источником положительных эмоций. Осознание причин — самый важный этап.

Далее стоит восстановить здоровые границы, например, отказаться от очередной покупки мерча, убрать плакаты или передать билет на концерт другу. Идея заключается не в том, чтобы навсегда отказаться от творчества любимого человека, а в том, чтобы уменьшить интенсивность контакта, пока зависимость не ослабнет.

Полезной может оказаться и пауза в использовании социальных сетей. Если полностью отказаться от них сложно, достаточно временно отписаться или заблокировать аккаунт человека, к которому возникла чрезмерная привязанность, или просто настроить алгоритмы ленты на более разнообразный и позитивный контент.

Не менее важно снова сосредоточиться на реальной жизни, а именно: чаще встречаться с друзьями, знакомиться с новыми людьми, заняться волонтерством, записаться в книжный клуб или найти новое хобби.

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Если же самостоятельно справиться не удается, стоит обратиться к психотерапевту. Специалист поможет понять, что лежит в основе этой привязанности, проработать возможные психологические трудности и выработать более здоровые способы эмоциональной поддержки.

Парасоциальные отношения стали важной частью современной цифровой культуры. Они могут вдохновлять, дарить ощущение поддержки и помогать преодолевать одиночество. Но когда жизнь знаменитости начинает определять ваше настроение, решения и отношения с реальными людьми, это уже сигнал пересмотреть собственные границы.

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