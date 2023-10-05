"Это дорого, стыдно и не ко времени": почему мы не идем к психологам, даже когда нам плохо

Несмотря на тяжелые вызовы для психики на фоне войны многие украинцы до сих пор колеблются, обращаться ли за профессиональной помощью. Они боятся, имеют предубеждения по работе психологов, не доверяют им, и не верят, что это может помочь. Одна из причин в том, что образ психолога в Украине формируют далекие от этичности и профессиональности массовые телешоу.

Фонд "Голоса детей" провел исследование "Психосоциальные услуги для семей с детьми: потребности, отношение и опыт получения" и выяснил ряд причин, по которым украинцы откладывают поход к психологам. Мы попросили психологиню фонда Татьяну Асланян прокомментировать основные предубеждения.

Предупреждение №1: я не смогу себе позволить помощь психолога, потому что это слишком дорого

Во-первых, цены на услуги психологов, как и на любые другие услуги, бывают разными. Например, они зависят от стажа специалиста – начинающие могут иметь более низкие расценки, чем те, кто давно в профессии. Также расценки зависят от города, где принимает терапевт, – в небольших городах это обычно дешевле, поэтому можно работать со специалистами удаленно, благодаря онлайн-технологиям. Важно помнить, что дешевле – не значит хуже, поэтому следует искать вариант с комфортным для себя уровнем оплаты. Стоимость часовой консультации стартует ориентировочно от 700 гривен.

Во-вторых, достаточно возможностей получить безвозмездную психологическую помощь. Например, в фонде "Голоса детей" вся психологическая помощь безвозмездна: в частности, занятия в группах для детей, а также 10-12 встреч с психологом для детей и родителей, которым нужна психологическая помощь из-за ухудшения психоэмоционального состояния на фоне войны.

Предупреждение №2: бесплатная психологическая помощь – некачественная

Обычно психологическая помощь, за которую вы не платите, не бесплатна, а безвозмездна. Это значит, что за нее платите не вы, а кто-то другой вместо вас – благотворители, грантодатели и т.д. К примеру, фонд "Голоса детей" оплачивает работу специалистов-психологов, а люди, эмоционально пострадавшие от войны, могут получить поддержку и не платить. Уровень профессиональности психологов при этом так же высок, как и в частных практиках.

Другое дело, что люди склонны не ценить то, во что не вложили собственный ресурс (в этом случае деньги) и помощь может становиться менее эффективной именно поэтому. Однако даже в случае безвозмездной помощи есть определенные договоренности, которые нельзя нарушать – например, нельзя пропускать более одной встречи из десяти. Эти правила нужны именно для того, чтобы напоминать о ценности пути, проходящего человек с психологом.

Предупреждение №3: невозможно улучшить свое состояние за 10 бесплатных встреч с психологом

10 бесплатных встреч – это не психотерапия в классическом понимании и за это время действительно вряд ли можно проработать давно переживаемые – глубинные детские травмы или другие проявления, которые формировались годами. Но если речь идет об ухудшении психоэмоционального состояния из-за войны войны: нарушение сна, тревожность, навязчивые мысли и т.д. – 10 встреч вполне достаточно, чтобы стабилизировать свое состояние и научиться им управлять. Психологи дают людям инструменты, которые те могут всегда применять самостоятельно. Это как костыли – нога еще заживает, но уже есть на что опереться, пока не состоится окончательное выздоровление. Стоит ли объяснять, что без костылей было бы гораздо сложнее?

Предупреждение №4: к психологу обращаются разве какие-то "сумасшедшие"

Это предубеждение происходит из того, что люди в принципе не понимают, в чем заключается работа психолога, и не различают, например, психолога и психиатра. Психолог не работает с людьми с психическими расстройствами, он помогает людям восстановить их психическое здоровье и хорошее самочувствие. Собственно, обращаться за помощью следует до того, как состояние достигнет критического предела. Выходить из кризиса придется гораздо дольше, дороже и затратнее по силам, чем если заботиться о себе на опережение. Для этого важно, чтобы человек распознавал маркеры ухудшения своего состояния, умел их называть и учил этому своих детей. Так мы избежим ситуации, которые не замечали боли в спине, пока однажды совсем не смогли разогнуться.

Предупреждение №5: знакомые будут смеяться надо мной, если узнают, что я общаюсь с психологом

Во-первых, обращаться за помощью – это нормально. Президент Зеленский просит у стран-партнеров оружие, потому что оно нам нужно. Так же с психологической помощью: если поддержка нужна, мы должны просить о ней и не думать о том, стыдно ли это. Без нее мы не устоим. Во-вторых, мы не знаем, что будут думать о нас другие люди в той или иной ситуации. Обычно наши представления о мнениях других относительно нас самих – это проекция. То есть мы переносим на других людей свои собственные, чаще всего заимствованные у родителей, отношение и взгляды. Но нужно получать собственный опыт, а не жить предрассудками.

В-третьих, своим примером мы можем изменить и мнение окружающих. Когда после посещения психолога человек выглядит лучше, становится раскрепощенным и свободным в высказываниях и т.д., друзья интересуются, что на него повлияло. Мы все хотим жить классно, так что, если видим, что кому-то помогло общение с психологом, можем и сами изъявить желание попробовать. Участники психологических мероприятий – это амбасадоры психологов. Именно благодаря им и их изменениям другие люди тоже могут задуматься о необходимости психологической помощи.

В конце концов, если стыд перед мнимым мнением других неотразим, можно и не рассказывать, что вы ходите к психологу. Это ваше право, и это не влияет на работу с психологом. Если человеку важно сберечь тайну, в этом нет проблемы.

Предупреждение №6: сейчас нужно донатить и волонтерить, а не ходить по психологам; психологические проблемы пройдут сами собой после окончания войны

Подход "не ко времени" — это ловушка. Большинство из нас и так донатит и волонтерит, но сколько еще хватит нашего ресурса без восстановления? Важно быть не спасателями, а помощниками, и не жертвовать собой целиком, а балансировать между помощью другим и самим себе.

Мнение о том, что война закончится и улучшится состояние – ничем не подкреплена иллюзия. Во-первых, никто не знает, сколько еще будет продолжаться война. Во-вторых, жизнь нельзя отложить на потом, она продолжается прямо сейчас. Стресс оказывает влияние на парасимпатическую систему, которая дает нам возможность получать удовольствие, расслаблять мышцы и т.д. Когда мы функционируем только на выживаемость, наша психика постоянно мобилизована. Если это длится долго, наше общее состояние будет ухудшаться, мы будем болеть.

Во всяком случае, стресс от войны не закончится вместе с войной. Выехавшие из-под обстрелов в относительно безопасные места люди очень и очень постепенно отходят от пережитого: их психика уже успела адаптироваться к постоянным взрывам и тишина становится для них невыносимой: невозможно спать, повышается тревога, обостряется страх. Безопасность не снимает в мгновение ока их психологические проблемы.

Почему мы не идем к психологам, даже когда нам плохо / Фото: Credits

Предупреждение №7: лучше я отведу к психологу своего ребенка; ей это нужнее, чем мне

Невозможно помочь ребенку, если рядом с ним будет взрослый, которому тоже действительно нужна помощь. Психологи объясняют, что терапия ребенка будет иметь смысл только в связи с терапией взрослого.

Другой важный аргумент – дети учатся на примере родителей. Так что если ребенок не имел примера взрослого человека, который умеет о себе позаботиться и обратиться за помощью, он тоже не узнает, как себе помочь.

Предупреждение №8: психолог расскажет мои тайны другим, я не могу доверять

Психологи обязаны соблюдать принцип конфиденциальности, то есть не имеют права разглашать полученную от клиентов информацию. В реальном мире нарушения этики порой случаются, но они не должны быть основанием для отказа от психологической помощи в принципе. Если один психолог оказался непрофессиональным, ищите другого. Так это работает с любыми специалистами: "своего" стоматолога вы тоже, вероятно, нашли не с первого раза, а может, ищете до сих пор. В фонде "Голоса детей" мы не пересказываем родителям, что рассказывает нам ребенок, и наоборот, и предупреждаем об этом всех перед началом терапии.

Предупреждение №9: разговор с психологом – это сродни разговору с подругой или родственником

Поддержка близких людей – это очень важно и классно, когда она есть. Но когда у нас течет кран, мы не полагаемся на поддержку близких – мы зовем сантехника. С эмоциональным состоянием то же самое: чтобы его улучшить, нужен специалист, который может не просто выслушать и посочувствовать, но и четко оценить, что именно происходит с человеком и какая ему нужна помощь.

К тому же психолог не просто слушает и разговаривает с человеком, он применяет конкретные упражнения и техники, чтобы облегчить его состояние. Люди без специального образования этого не могут.

А еще близкие, скорее всего, не будут задавать неудобных вопросов, да и сами мы часто не готовы быть откровенными с ними, потому что это слишком травматично. Вместо этого психолог умеет задавать вопросы, независимо от их неудобства, и открыться перед ним может быть проще.

Предупреждение 10: психологическая онлайн-помощь менее действенна, чем помощь в оффлайне

Нет исследований, подтверждающих это. Напротив – пандемия коронавируса подтолкнула мировое психологическое сообщество к тому, чтобы изменить протоколы работы в реалии онлайн. А в условиях полномасштабной войны для украинцев тем более бывает остро необходимым общаться с терапевтом онлайн, особенно если физически нет возможности посещать очные встречи. Для украинцев, выехавших за границу, онлайн – это часто единственный случай найти психологическую поддержку из близкой и знакомой языково-культурной среды. Иностранный психотерапевт может не понимать украинского ребенка, даже если они оба говорят на том иностранном языке.