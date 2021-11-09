Феминитивы: о чем чаще всего спрашивают филолога

Все чаще мы слышим в новостях и от собеседников феминитивы. Откуда они взялись, зачем они и кто ответственен за их создание, сегодня, 9 ноября, в День украинской письменности и языка рассказал кандидат филологических наук, доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко Леся Дуда.

Зачем феминитивы? Разве они решают вопросы гендерного неравенства?

Начнем с того, что феминитивы — это не про женщину, это прежде всего о языке! Знаем, что каждый язык меняется. Эти изменения могут быть как природные, так и искусственные. Природные изменения языковой нормы — это когда те, кто утверждают правила в языке, учитывают прежде всего то, как говорит общество. Искусственные изменения языка — это, соответственно, создание правил, которые не содержат в своей основе живой речи. Так вот, образования существительных для обозначения лиц женского пола имеет свою традицию. Например, в словаре украинского языка под редакцией Гринченко (1907), есть такие слова, как "акторка", "лікарка", "поетка"... Исследователи феминитивов утверждают, что и гораздо более древние памятники украинского языка содержат такие образцы. "Естественность" этих форм также подтверждает речь детей — тех, кто начинает изучать язык, но при этом совсем не знает о "писаных правилах": спросите знакомую четырехлетку, как называется жена бабочки? Моя четырехлетка ответила без колебаний: "МетелИЦя!".

Создание феминитивов — кто за это в ответе?

Уже более года со дня утверждения изменений в украинском правописании (2019) наши ленты новостей пестрят профессиональными (и не очень) обсуждениями "правильных" феминитивов. То "мерка" или "мерчиня"? Где найти правильный вариант? В правописании? Там найдем лишь 21 слово для обозначения лиц женского пола. ... И "мерки"/"мерчині" там нет. В словарях? Тогда в каких? Словарь украинского языка в 11 томах — академическое издание, последний выпуск которого датирован 1980 гг. — тоже не содержит ответов на наши вопросы.

Стоит понимать, что правописание для языка — это, так сказать, как конституция для законодательства: эти два источника содержит только теоретическую базу для создания законов — то ли языковых, то ли государственных. Так, действующее Украинское правописание подает в п. 4 § 32 перечень суффиксов, с помощью которых создаются феминитивы: -к-, -ИЦ- (Я), -ИН- (Я), -ЕС: фігуристКа, набірнИЦя, продавчИНя, дияконЕСа.

Следующий логический и необходимый, но до сих пор нереализованный шаг со стороны профессиональных языкотворцев — создание специализированного словаря, который бы вмещал все возможные слова для обозначения лиц женского пола. Вот тогда "бремя" языкотворчества феминитивов несли бы те, кто компетентен в этом вопросе.

Сегодня имеем "Словарь феминитивов для пресс-офицеров и пресс-офицерок территориальных управлений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям". Сейчас продолжаются и другие научные проекты, цель которых создать академические лексикографические работы с исчерпывающим перечнем феминитивов украинского языка. А пока мы можем лишь гипотетически моделировать большую или меньшую "правильность" того или иного феминитива. Кто-то будет говорить "мерка", а кто-то — "мерчиня". И каждый (пока) будет прав.

Может ли быть много феминитивов?

Прочитайте предложение: "Учасники і учасниці, модератори та модераторки, депутати та депутатки, глядачі та глядачки – усі взяли участь в обговоренні". Все ли здесь в порядке? В общем да, такое предложение имеет право на жизнь. Ведь нормы правописания не ограничивают создание только формы единственного числа феминитивов. С другой стороны, часто неосознанно говорящие применяют принцип языковой экономии — "системы специальных средств сокращения высказываний во избежание избыточности и однообразия речи" (цит. по Головач О, 2011). Поэтому прицельное нанизывание существительных множественного числа для обозначения названий лиц мужского и женского пола может быть демонстрацией мировоззренческой позиции того, кто создал такое предложение. Здесь, по моему мнению, важно придерживаться выбранного принципа использования феминитивов насквозь во всем тексте.

... Вместо заключения.

Кстати, в тексте украинского правописания (2019) нет слова "феминитив". А что есть? Ищите здесь: п. 4 § 32

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