Финансовая ложь, которую мы ежедневно повторяем себе и из-за которой теряем деньги

Финансы / © Associated Press

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Большинство людей не обманывают других в отношении своих финансов, они неосознанно обманывают самих себя. Нам кажется, что мы почти не тратимся на мелочи, хорошо контролируем бюджет и давно научились экономить. Однако стоит лишь внимательно просмотреть банковские выписки за последние несколько месяцев, и картина часто оказывается совсем другой, об этом рассказало издание The Washington Post.

Именно из-за такой «финансовой амнезии» мы недооцениваем реальные масштабы своих ежедневных расходов. Небольшие покупки кажутся незначительными по отдельности, но в совокупности они могут превратиться в значительную сумму, которая каждый месяц незаметно исчезает со счета.

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Самое сложное в том, что люди искренне верят в свою версию событий. Мы убеждены, что уже давно контролируем бюджет, хотя на самом деле никогда его не составляли. Считаем, что можем позволить себе определенный уровень жизни, даже если доходы уже изменились, и объясняем нехватку денег чем угодно, только не собственными привычками. Именно эта психологическая ловушка мешает принимать правильные финансовые решения.

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У меня есть бюджет

Одно из самых распространенных заблуждений — думать, что бюджет существует только потому, что мы примерно помним свои расходы. На самом деле держать цифры в голове недостаточно. Пока доходы и расходы не записаны, невозможно увидеть полную картину. А без этого сложно понять, где можно сократить расходы, быстрее накопить деньги или избавиться от долгов.

Даже самая простая таблица, блокнот или мобильное приложение могут обеспечить гораздо больший контроль над финансами, чем самая хорошая память.

У меня есть финансовая подушка

Многие убеждены, что у них есть резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций. Однако если эти средства регулярно используются для обычных покупок или покрытия текущих расходов, это уже не является финансовой подушкой.

Настоящий резерв должен оставаться нетронутым до тех пор, пока действительно не возникнет форс-мажорная ситуация. Если же деньги постоянно перераспределяются с одной нужды на другую, ощущение финансовой безопасности становится лишь иллюзией.

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С кредиткой мне легче контролировать расходы

Безналичные платежи действительно позволяют легко просматривать историю покупок. Однако они оказывают и другой психологический эффект: тратить деньги становится гораздо проще, чем когда приходится расплачиваться наличными.

Из-за этого покупки часто кажутся менее заметными, а сумма расходов в конце месяца оказывается неожиданно большой. Именно поэтому современные способы оплаты могут незаметно подталкивать к перерасходу, даже если кажется, что всё под контролем.

Я почти не ем вне дома

Еще одно распространенное заблуждение — недооценивать расходы на кафе, рестораны, доставку еды и перекусы. Единичная покупка кажется мелочью, однако регулярные обеды, кофе по дороге на работу, ужины с друзьями или доставка еды после напряженного дня быстро складываются в значительные суммы.

Именно эта категория расходов зачастую становится самым большим открытием после анализа банковских выписок.

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Не понимаю, почему у меня постоянно нет денег

Пожалуй, это самая опасная финансовая ложь. Причина нехватки денег далеко не всегда кроется в небольшой зарплате или дорогой жизни. Очень часто проблема заключается в том, что мы неправильно оцениваем свои потребности.

Желания легко маскируются под необходимость. Новые покупки кажутся оправданными, подписки — обязательными, развлечения — наградой за сложную неделю. Из-за этого мы перестаем замечать, от чего на самом деле могли бы отказаться без ущерба для качества жизни.

Честность по отношению к себе

Финансовые трудности редко возникают в одночасье. Гораздо чаще они накапливаются постепенно, наряду с мелкими расходами, которые кажутся несущественными, и привычкой не анализировать собственные финансовые решения.

Простой, но очень эффективный способ увидеть реальную картину — просмотреть банковские выписки хотя бы за последние шесть месяцев. Стоит распределить все расходы по категориям, например, продукты, рестораны, покупки, развлечения, транспорт, подписки и другие регулярные платежи. Уже после такого анализа становится понятно, куда на самом деле уходит большая часть дохода.

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