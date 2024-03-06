Фразы, которые нужно говорить, чтобы быть убедительным: секреты психолога

Вам когда-нибудь казалось, что определенные фразы звучат более убедительно и авторитетно, чем другие? Фразы, которые имеют силу и влияют на нас — ключ к успешному общению. Они определяют статус и авторитет.

Психолог Франческа Тигинеан в своем Instagram рассказала, какие фразы звучат убедительно и конструктивно.

Вот несколько примеров того, как неправильно и правильно подобранные слова могут изменить восприятие вашего сообщения:

"Я не уверен, что это имеет смысл", замените на "Вот что для меня имеет смысл"

В первой фразе человек выражает сомнение в целесообразности действия, что может создавать неопределенность или неуверенность у собеседника. Во второй фразе выражает уверенность в своем мнении.

"Извините, что беспокою вас этим" замените на "Мне нужна ваша помощь. У вас есть несколько минут?"

Первая фраза может вызвать чувство отягощения у собеседника, ведь она подчеркивает неудобство. Во второй фразе запрос на помощь более прямой и конкретный.

"Я думаю, мой опыт подходит для этой роли" замените на "Я уверен, что мой опыт подходит для этой роли"

В первой фразе человек выражает сомнение в своих способностях или ощущении неопределенности. Во второй подчеркивает свою уверенность и готовность взять на себя ответственность.

"Гммм, это, пожалуй, неловкий вопрос, но могу ли я…?" замените на "Мой вопрос такой…"

В первом случае человек выражает неуверенность в своем мнении или затруднение с высказыванием. Во втором использует более прямой и уверенный подход, формулируя вопросы четко и конкретно.

"Ой, извините, я все еще разговаривал" замените на "Я не слышу тебя, когда ты меня перебиваешь"

В первой фразе лицо выражает свое меньшинство за перебивание или нарушение разговора. Во второй выражает свое недовольство и подчеркивает важность своих слов.

"Ты можешь не говорить со мной так?"замените на "Я хочу закончить этот разговор, потому что я не воспринимаю то, как ты обращаешься со мной сейчас"

В первом случае человек выражает свое замешательство. Во втором пытается открыто и конструктивно выразить свои чувства и интересы в сохранении качества общения.

"К сожалению, мне нужно вам сказать нет" замените на "Очень спасибо, что пригласили меня. Я должен сказать нет, но я вас сообщу, если что-то изменится"

В первой фразе личность выражает свое сочувствие и сомнение в своем решении. Во второй использует более конструктивный и позитивный подход благодаря за приглашения и выражая готовность к будущему общению.

Искуство использование фраз может превратить ваше общение. Вместо простых высказываний вы можете использовать фразы, которые придают вашим словам ценность и авторитет. Это не только делает вас более эффективным собеседником, но и помогает повысить вашу уверенность в себе и собственной способности.

Несмотря на то, какие цели вы хотите достичь, использование соответствующих фраз может значительно повысить ваше влияние и эффективность. Запомните, что слова – это ваша сила, поэтому используйте их мудро и стратегически.

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