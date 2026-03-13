Пятница для многих ассоциируется с планами, встречами или активными вечеринками. Но в Швеции уже десятилетиями популярна совсем другая традиция — «Fredagsmys», что буквально переводится как «уютная пятница», об этом рассказало издание Real Simple

Это вечер, посвященный простым радостям, таким как домашний отдых, любимая еда, мягкие пледы и время с семьей. Такие регулярные маленькие ритуалы, которые повторяются каждую неделю, могут помочь мозгу переключиться с режима стресса на режим восстановления. Именно поэтому эта скандинавская традиция постепенно становится популярной и в других странах.

Что такое «Fredagsmys»

«Fredagsmys» — это традиция проводить вечер пятницы дома в спокойной атмосфере. Обычно она включает в себя:

комфортную домашнюю одежду

простую еду или закуски

просмотр фильма или сериала

настольные игры

время с семьей или друзьями

Часто на столе появляются легкие закуски или популярные в Швеции «шведские тако», а атмосфера создается с помощью приглушенного света, свечей и пледов. Особенно популярен этот ритуал зимой, когда короткие дни и холодная погода естественно настраивают на домашний отдых.

Польза для психики

Психологи объясняют, что регулярные ритуалы имеют реальное влияние на психологическое состояние. Во-первых, они создают ощущение предсказуемости, когда еженедельно повторяется приятная традиция, мозг получает сигнал безопасности и стабильности. Во-вторых, они помогают четко отделить работу от отдыха. Именно этот переход часто является самым сложным для современных людей. Семейные ритуалы могут:

снижать уровень стресса

укреплять отношения

повышать чувство поддержки и принадлежности

Регулярные семейные традиции снижают уровень тревожности и улучшают эмоциональное самочувствие.

Влияние на нервную систему

После напряжённой рабочей недели многие люди находятся в состоянии постоянной собранности, это так называемый симпатический режим нервной системы, который отвечает за реакцию «бей или беги». Ритуалы вроде «fredagsmys» помогают активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за отдых и восстановление. Когда человек надевает комфортную одежду, приглушает свет, ест тёплую пищу и проводит время в спокойной атмосфере, организм начинает вырабатывать нейромедиаторы, которые снижают частоту сердцебиения и помогают телу расслабиться.

Со временем, если этот ритуал повторяется каждую неделю, мозг даже начинает заранее ожидать отдыха.

Как создать собственный ритуал «уютной пятницы»

На самом деле не нужно буквально копировать шведские традиции. Главное — найти то, что приносит ощущение комфорта именно вам.

Приглушите свет. Эксперты советуют начинать вечер с мягкого освещения. Яркие лампы сигнализируют мозгу, что день еще продолжается. Зато теплый свет помогает организму начать вырабатывать мелатонин — гормон сна.

Проведите время с близкими. Даже простые вещи могут быть важными, например, посмотреть сериал вместе, поиграть в настольные игры и приготовить ужин. Не обязательно обсуждать рабочий день, иногда достаточно просто побыть рядом.

Создайте собственную традицию. Вместо того чтобы копировать шведские тако, лучше придумать свой семейный ритуал, например, пицца или домашние бургеры, настольные игры, вечер кино или чай и десерт. Такие маленькие традиции часто становятся самыми теплыми воспоминаниями.

Найдите свой формат уюта. Для каждого человека «уют» означает разное. Это может быть чтение книги, легкая растяжка, прогулка, творчество, рисование или рукоделие. Главное, обращать внимание на то, что помогает вам по-настоящему расслабиться.

«Fredagsmys» — это не просто шведская традиция, а напоминание о важной вещи, отдых тоже требует внимания. В мире, где работа часто занимает большую часть нашей жизни, маленькие еженедельные ритуалы помогают восстановить баланс, снизить уровень стресса и провести больше времени с близкими. И, возможно, лучший план на пятничный вечер, это не вечеринка или новые дела, а мягкий плед, приглушенный свет и несколько часов настоящего покоя.