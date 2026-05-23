Геймерство или зависимость

Новое исследование, опубликованное в Computers in Human Behavior, показало неожиданную вещь, что регулярный гейминг сам по себе не вредит мозгу. Более того, у умеренных игроков некоторые когнитивные функции даже работают лучше. Опасность начинается тогда, когда игра перестает быть хобби и становится способом побега от реальности, об этом рассказало издание РsyРost.

На сегодня игровое расстройство официально признано медицинским диагнозом. Речь идет о состоянии, когда человек теряет контроль над видеоиграми, они начинают доминировать над работой, учебой, отношениями и повседневной жизнью, даже несмотря на негативные последствия. Однако психологи отмечают, что важно не путать увлечение с зависимостью.

Именно это решила исследовать команда ученых из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии во главе с Криштиной Бертой. Их цель была простой, но важной — понять, чем отличается мозг человека, который просто любит играть, от мозга человека, который уже находится в зоне риска игровой зависимости.

Мозг легко «подсаживается» на игры

Психологи объясняют поведенческие зависимости через так называемую систему двух механизмов. Первый — целенаправленный контроль, именно он отвечает за планирование, концентрацию, гибкость мышления и самоконтроль. Второй — автоматические привычки, это система, которая запускает поведение «на автопилоте», даже если оно уже вредит человеку.

Когда баланс нарушается, привычка начинает управлять поведением сильнее сознательных решений. Именно поэтому исследователи решили проверить, как работает память у геймеров, отличается ли их внимание, насколько хорошо они контролируют импульсы и связана ли зависимость с автоматическим поведением.

Как проходило исследование

В исследовании приняли участие 114 человек, которых разделили на три группы: те, кто вообще не играет, рекреационные геймеры — люди, которые играют не менее 14 часов в неделю, но без симптомов зависимости, и участники с высоким риском игрового расстройства.

Стоит отметить, что ученые учли не только количество часов в игре, но и психологические признаки зависимости. То есть проблема оценивалась не по принципу «сколько играешь», а «как это влияет на твою жизнь». Участники проходили серию когнитивных тестов на рабочую память, внимание, скорость реакции, контроль импульсов, способность переключаться между задачами и даже на формирование автоматических привычек.

Что обнаружили ученые

Результаты оказались значительно сложнее, чем популярный миф «игры портят мозг». Рекреационные геймеры показали лучшее внимание. Люди, которые много играли, но не имели симптомов зависимости, продемонстрировали высокую концентрацию, быструю реакцию и лучшую внимательность в тестах. Исследователи предполагают, что умеренный гейминг может тренировать скорость обработки информации и способность фокусироваться.

А вот у группы риска появились проблемы. У участников с признаками зависимости наблюдалась слабая рабочая память, больше ошибок в тестах, повышенная импульсивность и трудности с контролем поведения. Иными словами, проблема оказалась не в видеоиграх как таковых, а в потере контроля над ними.

Когда игры остаются сбалансированной частью жизни, они не являются когнитивной угрозой. Но когда становятся навязчивыми, могут сопровождаться менее благоприятными моделями мышления.

Самое интересное, что ученые не смогли окончательно ответить, что является причиной, а что следствием. Вполне возможно, либо зависимость постепенно ухудшает память и самоконтроль, либо люди с уже имеющимися трудностями концентрации склонны к игровой зависимости. Для точных выводов нужны долгосрочные наблюдения.

Важность исследования

Поколение зумеров и Alpha выросли в цифровом мире, где гейминг — не «трата времени», а часть социализации, отдыха и даже карьеры. Поэтому все больше психологов призывают автоматически не демонизировать видеоигры. Гораздо важнее обращать внимание на сигналы, когда игры заменяют живую жизнь, ухудшается сон, страдают учеба или работа, исчезают социальные контакты или человек не может остановиться.

Именно эти симптомы, а не сам факт любви к играм, и являются тревожным звоночком.

Новое исследование фактически разрушает старый стереотип о том, что любой геймер автоматически рискует «испортить мозг». Умеренный гейминг может даже улучшать внимание и скорость реакции. Но граница проходит там, где игра перестает быть удовольствием и начинает управлять жизнью.

