"Глупые вопросы" в эпоху ИИ / © Associated Press

Интернет всегда был местом, где можно задать любой, даже самый наивный или неудобный вопрос. Однако если раньше это означало обращение к сообществу, то сегодня все чаще к искусственному интеллекту. Издание The Washington Post попыталось разобраться, как изменился способ, которым мы ищем ответы и стоит ли полностью доверять алгоритмам.

Чат-боты создали новый тип «безопасного пространства», здесь нет собеседника, который может осудить или удивиться. Никаких неудобных взглядов, только чистое поле для любознательности. По данным OpenAI, около 49% разговоров в ChatGPT — именно вопросы. И это показательно, что мы активно переносим свое любопытство из публичных пространств в частные цифровые диалоги.

Почему мы перестали спрашивать людей

Одна из главных причин — желание избежать оценки. Вопросы, которые кажутся «глупыми», легче задать машине, чем другому человеку. Однако вместе с этим мы теряем кое-что важное. Ответы от людей имеют особую ценность, ведь они базируются на личном опыте. Это не просто информация, а истории, ошибки и эмпатия.

В сообществах вопросы часто становятся началом дискуссий, помогают находить единомышленников и создают ощущение принадлежности. Чат-боты же дают один ответ, без контекста и диалога.

Можно ли доверять ИИ

Еще одна проблема — доверие. Многие люди автоматически считают ответы от искусственного интеллекта правильными, если нет явных причин сомневаться. Это явление называют склонностью доверять машине больше, чем следует.

В отличие от форумов, где можно получить несколько разных ответов и оценить их качество, чат-бот обычно предлагает один вариант. И не всегда признает, что может ошибаться или не иметь точной информации. Даже сами разработчики признают, что многие системы оценки ИИ поощряют «угадывание» вместо честного признания неопределенности.

Как меняется культура вопросов

Еще в начале 2000-х интернет пережил бум платформ для вопросов и ответов, от Answers.com до Yahoo Answers. Некоторые из вопросов даже становились мемами. Сегодня же их роль частично взяли на себя платформы вроде Reddit или Quora, где до сих пор можно найти живые обсуждения. Впрочем, даже там все чаще появляются ответы, сгенерированные ИИ. Поисковые системы также подсовывают автоматические ответы выше человеческих.

Еще один тревожный момент — ситуации, когда чат-боты начинают имитировать человеческий опыт. Например, в 2024 году ИИ-ассистент оставил комментарий, будто он тоже имеет ребенка и знаком с системой образования. Такие случаи поднимают важный вопрос, всегда ли мы понимаем, с кем на самом деле общаемся и не подменяет ли это настоящее человеческое взаимодействие.

Искусственный интеллект бесспорно изменил способ, которым мы задаем вопросы. Он сделал этот процесс быстрее, приватнее и не таким стрессовым. Но вместе с этим мы рискуем потерять то, что делает ответы по-настоящему ценными, а именно, человеческий опыт, эмпатию и живой диалог.

Возможно, идеальный подход — не отказываться от технологий, а сочетать их с человеческими разговорами. Ведь иногда лучший ответ — не просто факт, а ощущение, что вы не одиноки со своим «глупым» вопросом.