Гнев - лучший мотиватор: ученые выяснили, что злость помогает людям решать сложные задачи

Если вы всегда подозревали, что гнев помогает вам решать проблемы и находить выход из самых запутанных ситуаций, знайте - вам не показалось. Гнев действительно является отличным мотиватором и теперь это подтверждают исследования.

Недавно Мirror поделился с читателями результатами исследования, опубликованного в журнале "Личность и социальная психология", которое показало, что участники, решавшие несколько сложных задач в состоянии гнева, показали себя лучше, чем те, кто испытывал другие эмоции, такие как желание, грусть или веселье.

Ведущий автор исследования Хизер Ленч сказала, что согласно полученным результатам, люди вполне могут использовать гнев в качестве мотиватора.

Однако, как показало исследование, гнев не смог повысить эффективность людей при выполнении более простых заданий. Было проведено шесть экспериментов, каждый из которых проверял, помогает ли гнев людям решать конкретные задачи.

Самый интригующий результат был получен в первом эксперименте, в котором проверялось количество словесных головоломок, которые люди могли решить, испытывая при этом разные эмоции. В эксперименте приняли участие 233 студента бакалавриата Техасского университета A&M.

Каждому студенту случайным образом была назначена одна эмоция: желание, гнев, печаль, веселье или просто нейтральное состояние. Им показывали разные изображения в течение пяти секунд, чтобы помочь им почувствовать эмоции. Например, тем, кого нужно было разозлить, были показаны оскорбления в адрес школьной футбольной команды.

Затем у участников было двадцать минут, чтобы расшифровать как можно больше слов из четырех наборов по семь анаграмм, показанных на экране компьютера.

Компьютерная программа фиксировала, сколько времени участники потратили на решение каждой головоломки. Результаты показали, что разгневанные участники решили больше головоломок, чем участники, испытывающие какие-либо другие эмоции.

Разгневанные участники решили на 39 процентов больше головоломок, чем студенты, чувствующие себя нейтрально, а те, кто чувствовал себя злым, также продемонстрировали большую настойчивость, потратив больше времени на решение головоломок. Когда люди злились и упорствовали, у них было больше шансов на успех, а во всех других эмоциональных состояниях, они с большей вероятностью терпели неудачу.

Таким образом, можно предположить, что люди проявляют большую настойчивость, когда злятся.

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