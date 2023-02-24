Год войны: пять советов от психолога о том, как себя поддержать

24 февраля 2022 года коренным образом изменило каждого из нас. Прошел год полномасштабной войны. Все это время украинцы живут в чрезмерном стрессе, далеко за пределами зоны комфорта. Такие условия, конечно, не могли не оставить следов на психике людей. По данным ВОЗ, каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство.

Многие сейчас сталкиваются с депрессией, паническими атаками, расстройствами сна, растерянностью, невозможностью планировать, отсутствием понимания, что делать, и энергии. Мы истощены, устали, чувствуем нехватку смыслов и опор. Гештальт-психотерапевт Марина Иванова рассказала, что делать и как себя поддержать.

1. Очень важно следить за процессами восстановления сил на физическом уровне. Качество сна имеет очень важное значение, потому что, если мы не спим, это приводит к другим проблемам в организме.

2. Включить в расписание недели регулярную физическую активность. Это необязательно спортзал - можно пробовать включать чуть больше активности в свой день: пройти пешком вместо то, чтобы проехать, если это целесообразно, выбрать ближайший магазин для покупки продуктов, возможно, легкая зарядка дома, просто чтобы запустить поток энергии по телу.

3. Если есть возможность, сделать чек-ап организма, сдать анализы и восстановить дефицит витаминов, потому что стресс заставляет организм тратить запасы быстрее, чем мы успеваем накапливать их даже при сбалансированной диете.

4. Не ждать от себя сверхэффективности. Давайте будем к себе добрее, ибо кто, если не мы?

5. Обращаться за психологической помощью! Сейчас есть как платные, так и бесплатные возможности для получения помощи, не пренебрегайте этим и не оставайтесь сами!

Напомним, также мы рассказывали, как избежать повторной травматизации после года войны, каких триггеров лучше избегать и какой распорядок дня лучше соблюдать.

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