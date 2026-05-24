С чего на самом деле начинается скорбь после потери

Горе редко идет по сценарию, который мы видим в фильмах. В жизни оно не появляется сразу как эмоциональный взрыв. Зато первые часы или даже дни после потери часто заполнены действиями, которые нужно выполнить «несмотря ни на что».

Именно об этом состоянии говорит Дэвид Кесслер — писатель, оратор и эксперт по вопросам смерти и скорби. Он описывает момент, когда человек еще не успевает «впасть в эмоции», потому что жизнь не становится на паузу, нужно отвечать на звонки, координировать семью, принимать решения и поддерживать других. И в этом парадоксе есть что-то очень человеческое, горе уже внутри, но внешне вы еще функционируете.

Горе не всегда начинается со слез

По словам Кесслера, первая реакция после потери часто не выглядит как плач. Это шок, ощущение нереальности случившегося и одновременно — необходимость действовать.

Человек может не плакать, он может говорить по телефону, согласовывать определенные детали, отвечать на сообщения, организовывать похороны или другие формальности. Он как бы разделяется внутри, одна часть хочет свернуться от боли, другая — держит все под контролем.

Кесслер описывает это состояние как «внутреннюю многозадачность», когда разные части психики одновременно пытаются и пережить потерю, и не дать всему развалиться.

Жизнь не останавливается и это усложняет горевание

Одна из ключевых мыслей эксперта, что жизнь не делает паузу на горе. И именно это создает странный эффект наложения реальностей. С одной стороны — эмоциональная потеря, которая еще не успела полностью проявиться. С другой — поток задач, звонков и решений, которые нужно немедленно принимать.

В этом состоянии люди часто чувствуют, что они как бы «не успевают» за собственным горем. Оно есть, но его нет в том формате, который ожидается, а именно, непрерывного плача или полного эмоционального распада. Кесслер подчеркивает, что это не означает, что горя нет, оно просто иначе проявляется, через действие, контроль и организацию.

Эксперт называет этот период своеобразной «невидимой работой горя», момент, когда человек одновременно держит себя в руках, поддерживает других, координирует формальные процессы и одновременно внутренне пытается не сломаться.

Это состояние, в котором эмоции как бы отложены, но не исчезли. Они приходят позже, иногда внезапно, а иногда волнами, когда внешний хаос немного стихает.

Почему мы не всегда плачем

Кесслер обращает внимание на важную вещь, что слезы — лишь одна из форм горя, но не обязательная первая реакция. В первые часы после потери психика часто выбирает другой режим — функционирование. Это способ выдержать чрезмерную нагрузку только что изменившейся реальностью.

Поэтому отсутствие слез в первый момент не означает «неправильное» переживание, это часть сложного процесса адаптации к потере.

Горе редко выглядит так, как мы его представляем. Оно начинается не только со слез, а с шока, действий и ответственности, которая не исчезает даже в момент глубокой потери. А слезы приходят, однако не всегда первыми.

