что Хогвартский факультет может рассказать о вашем характере / © Associated Press

Реклама

Возможно вы когда-то проходили онлайн-тест "Sorting Hat Quiz" и обнаружили, что принадлежите к Грифиндору, Пуффендую, Когтеврану или Слизерину. Популярность тестов по мотивам поп-культуры не случайна, ведь людям нравится отождествлять себя с вымышленными персонажами и вселенными.

Одним из таких тестов является «Sorting Hat Quiz» («Викторина сортировочной шляпы»), который определяет ваш факультет в Хогвартсе на основе ответов на ситуационные вопросы. Ранее считалось, что результаты теста частично коррелируют с психологическими чертами, но насколько это правда, решили проверить исследователи из Польской академии наук, об этом рассказало издание PsyPost

Исследование и методика

Команда ученых привлекла 677 участников в возрасте 18-55 лет. Их разделили на две группы: те, кто читал книги о Гарри Поттере (578 человек) и те, кто не читал (99 человек).

Реклама

Участники прошли официальное распределение по факультетам — «Sorting Hat Quiz», однако накануне отметили факультет, на который хотели бы попасть, а также прошли стандартизированные психологические тесты по модели HEXACO (современная научная шестифакторная модель структуры личности) и оценку «Темной триады» (нарциссизм, макиавеллизм, психопатия).

Основные выводы

Слизерин : амбиции и манипуляции. У тех, кого распределили в Слизерин, были высокие показатели нарциссизма, психопатии и макиавеллизма. Это согласуется с образом факультета: амбициозные, хитрые и целеустремленные.

Когтевран : любовь к знаниям. Члены Когтеврана проявляли высокую потребность в познавательной деятельности, то есть им нравится решать сложные задачи и расширять интеллект.

Грифиндор : социальная активность. Грифиндорцы демонстрировали более высокий уровень экстраверсии, они более общительны и инициативны.

Пуффендуй: доброта и порядочность. Пуффендуйцы оказались самыми дружелюбными и честными, хотя их эмоциональная стабильность была ниже, а это указывает на склонность к переживаниям и потребность в поддержке.

Желаемый и фактический факультеты

Исследователи выяснили, что желаемый факультет часто так же точно, а иногда даже лучше отражает психологические черты участников, чем фактическая распределение. Например, у тех, кто хотел попасть в Слизерин, также были повышенные показатели темной триады.

Кто не «знаком» с Гарри Поттером

Среди тех, кто не читал книг, корреляции между факультетом и психологическими чертами практически исчезли. Это свидетельствует о том, что сам тест без знания истории Гарри Поттера не является надежным инструментом для оценки личности.

На что обратить внимание

Разница между факультетами существует и она умеренная, однако результаты не являются «жизненно определяющими».

Пуффендуйцы не показали самых высоких показателей добросовестности, как это предполагали стереотипы.

Выбор факультета может отражать идеальное «я» человека, а не только его реальные черты.

«Sorting Hat Quiz» — это прежде всего игра и способ самопознания для фанатов мира Гарри Поттера. Он может показать общие тенденции, однако не заменяет профессионального психологического тестирования. Любимый факультет раскрывает не только ваши черты, но и ценности и идеалы. Поэтому выбирайте свой факультет с удовольствием, однако помните о магии игры.