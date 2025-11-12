ТСН в социальных сетях

Хитрые советы: как ничего не делать на работе и получать премию

Иногда кажется, что некоторые коллеги выполняют мало работы, а получают максимум признания и премий. На самом деле секрет в правильном подходе к «искусству выглядеть занятым».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Хитрые советы: как ничего не делать на работе и получать премию / © Credits

Вы наверняка замечали, как некоторые коллеги делают минимум, а получают максимум: похвалу, признание и премии. И нет, это не магия — это искусство занятости. На самом деле в этом есть свои секреты, например, правильная позиция, убедительная игра занятостью и делегирование задач подчиненным. Издание Step By Step рассказало о самых эффективных советах, как создать иллюзию продуктивности и даже получить бонус.

  • Выберите правильную позицию. Не каждая работа позволяет зарабатывать, почти ничего не делая. Идеальный вариант — должность среднего уровня управления, где есть подчиненные, которые выполняют ваши задачи, иногда они даже не осознают этого. Легкий контроль со стороны руководства и отсутствие постоянного надзора сделают вашу жизнь проще. А еще лучше, если у вас «ленивый» босс — тогда можно работать почти без напряжения.

  • Занятой вид. Даже если вы не загружены работой, создайте иллюзию активности. Говорите быстро, проверяйте время, держите серьезное выражение лица. Легкие намеки на сложность задач и ваше «сверхусилия» непременно произведут впечатление на коллег и руководство.

  • Усложняйте задачи. Даже самые простые офисные задачи можно сделать длиннее и «серьезнее». Возьмите маленькую работу и растяните ее на часы, при этом выглядите так, будто выполняете сложную задачу. Особенно эффективно это работает, если вы — «эксперт» в определенном деле и все обращаются к вам за помощью.

  • Используйте компьютер. Компьютер — ваш главный союзник. Работа на нем выглядит серьезно, даже когда вы играете в пасьянс, то выглядите занятым. Еще эффективнее — делегировать часть важных задач подчиненным и просто собрать результаты в готовый отчет. Так вы «работаете» без дополнительных усилий.

Хитрость в том, чтобы правильно совместить позицию, вид занятости и делегирование. Это не только экономит время, но и помогает получить признание и даже премию, если действовать мудро. Но помните, все работает только при условии, что ваша работа остается качественно выполненной, иначе искусство выглядеть занятым может обернуться против вас.

