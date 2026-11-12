Хватит ждать, что кто-то изменится: как перестать зависеть от поведения других

как перестать зависеть от поведения других / © Credits

Реклама

Мы часто думаем, что для гармоничных отношений достаточно правильно объяснить человеку, что именно нас не устраивает. Иногда это действительно срабатывает, близкие прислушиваются к нашим просьбам и стараются изменить своё поведение. Однако что делать, если разговоры не помогают, а ваши границы продолжают игнорировать.

Издание Psychology Today объясняет, что вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на поведении других, стоит определить свои собственные потребности и подумать, какие решения зависят именно от вас.

Реклама

Определите, что вам нужно

У желания изменить поведение другого человека обычно есть более глубокая причина. Например, просьба не публиковать фотографии ребёнка в соцсетях может быть связана с необходимостью защитить его частную жизнь, а желание, чтобы подруга перестала критиковать ваши решения, — с потребностью чувствовать уважение.

Реклама

Поэтому важно спросить себя, что вам на самом деле нужно в конкретной ситуации. Когда вы понимаете истинную причину своего дискомфорта, становится легче найти решение.

Сосредоточьтесь на том, что можете контролировать

Мы не в силах заставить других измениться, даже если наша просьба вполне справедлива. Однако мы можем выбирать собственную реакцию и действия. Если близкий человек продолжает публиковать фотографии вашего ребенка, можно перестать присылать ему новые снимки или обратиться к администрации платформы с просьбой удалить опубликованные материалы. Если друг постоянно критикует ваши решения — ограничьте разговоры на личные темы или дистанцируйтесь от общения, которое вызывает дискомфорт.

Это не означает, что вы соглашаетесь с поведением другого человека, вы просто перестаете отдавать другому человеку контроль над собственным благополучием.

Шаги к здоровым границам

Определите, чего именно вам не хватает в отношениях или в конкретной ситуации. Подумайте о различных способах удовлетворить эту потребность, в частности о тех, которые зависят от вас. Действуйте, измените своё поведение или открыто попросите другого человека измениться. Если выбранный подход не работает, пересмотрите свои границы и найдите другой способ защитить себя.

Реакция человека на ваши просьбы также о многом говорит. Если он прислушивается к вам и старается учесть ваши чувства — это хороший знак для отношений. Если же она постоянно игнорирует договоренности, стоит сделать выводы и пересмотреть формат общения.

Реклама

Помните, что личные границы — это не попытка управлять другими, а право решать, что вы готовы принимать в своей жизни. Вы можете просить об изменениях, но не обязаны бесконечно ждать, пока кто-то изменится.

Новости партнеров

Новости партнеров