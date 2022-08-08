И печаль, и радость: как нужно реагировать на переживание смешанных эмоций

Иногда эмоциональная реакция на событие бывает очень противоречивой. Мы можем одновременно испытывать и печаль, и радость, и сожаление, и облегчение. Являются ли такие реакции нормальными и типичными и как разобраться в своих эмоциях.

Если вы когда-нибудь чувствовали легкое радостное волнение перед событием, вызывающим тревогу, или воодушевление одновременно с печалью, вы поймете, о чем идет речь. Некоторые жизненные ситуации настолько сложны, что вызывают больше, чем одну, эмоцию.

Какие события вызывают у нас противоречивые эмоции

Шахрам Хешмат, доктор философии, профессор Иллинойского университета в Спрингфилде говорит о том, что совершенно нормально, что человек может чувствовать грусть и радость одновременно. Печаль, которая следует за смертью матери, часто сочетается с чувством вины за то, что в прошлом не проявлялось достаточной привязанности к родительнице, когда она была жива. Ностальгия состоит из смеси удовольствия, возникающего при воспоминании о чем-то пережитом, и боли, вызванной тем, что это событие навсегда исчезло. Студенты, окончившие колледж, как правило, чувствуют себя как счастливыми, так и грустными.

Почему нас беспокоит появлений противоречивых эмоций

Эмоциональный диапазон человеческого мозга бесконечно завораживает, но ощущение двух вещей одновременно может сбить с толку, особенно когда вы стоите перед выбором. Последнее, что вам нужно, если вы пытаетесь принять решение, — это не знать, что вы чувствуете и какой из вариантов вам больше по душе.

Как правило, самая сильная эмоция получает приоритет действия. Но нужно ли при этом пытаться подавить остальные эмоции, пусть даже противоположные доминирующей?

Как реагировать на появление противоречивых эмоций

Семейный терапевта Ник Джеймс рассказал Stylist о том, как нужно реагировать на переживание смешанных эмоций.

Он считает, что не следует рассматривать проявление противоречивых реакций на событие как нечто негативное, потому что наша способность испытывать более одной эмоции одновременно отражает сложность и многогранность мира, в котором мы живем.

Смешанные эмоции возникают отчасти потому, что события в нашей жизни неоднозначны. Например, разрыв с партнером является одновременно финалом прошлых отношений и потенциальным началом новой страницы в жизни. Событие, имеющее более одного значения, вызывает у нас несколько чувств: грусть и печаль, но иногда также облегчение и даже волнение.

Не стоит пытаться разобраться со своими смешанными эмоциями, пытаясь избавиться от любых противоречивых эмоций, лучше потратить время на то, чтобы понять, почему вы чувствуете смешанные чувства. В конце концов, никто не может контролировать свои эмоции, а наблюдение за тем, что подпитывает ваше эмоциональное состояние, может дать вам больше осознанности.

Читайте также: