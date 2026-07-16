Идеальная красота от искусственного интеллекта / © Associated Press

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Сегодня достаточно нескольких слов в чате или специальном сервисе, чтобы за считанные секунды получить реалистичное изображение спортсмена, модели или любого другого человека. На первый взгляд кажется, что искусственный интеллект создает что-то совершенно новое. На самом же деле он обучается на миллионах фотографий, которые уже опубликованы в интернете, об этом говорится в материале издания Psychology Today.

Именно поэтому ИИ не придумывает новые стандарты привлекательности, а воспроизводит те, которые годами доминировали в СМИ. А порой даже делает их ещё более выраженными. Именно к такому выводу пришли исследователи Университета Торонто, результаты работы которых были опубликованы в журнале Psychology of Popular Media

Какую красоту «изучил» искусственный интеллект

В рамках исследования ученые создали 300 изображений с помощью трех самых популярных платформ для генерации изображений. Каждой системе предлагалось создать изображения мужчин, женщин, спортсменов и спортсменок без каких-либо уточнений относительно возраста, расы, этнического происхождения или других физических характеристик.

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После этого исследователи подробно проанализировали внешность персонажей, их одежду и демографические особенности. Результаты оказались на удивление однородными.

Спортсменов почти всегда изображали очень худыми, с минимальным процентом жира и четко прорисованными мышцами. Мужчин часто показывали обнажёнными до пояса и максимально мускулистыми, тогда как женщины значительно чаще были одеты в открытую одежду.

Особенно показательным стало то, что женские тела практически не отличались друг от друга, независимо от того, были ли они спортсменками или нет. Разнообразие форм и размеров практически отсутствовало.

Фактически ИИ не создал новый идеал красоты, а лишь многократно воспроизвёл уже знакомый западный стандарт привлекательности.

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Проблематичность

Психологи давно знают, что регулярный контакт с идеализированными образами влияет на восприятие собственного тела. Человек почти автоматически сравнивает себя с тем, что видит вокруг. Такие сравнения могут сказываться на самооценке, пищевых привычках, отношении к физическим нагрузкам и общем психологическом благополучии.

Особенность искусственного интеллекта заключается в масштабе. Если раньше создание рекламных или журнальных фотографий проходило через фотографов, редакторов и издателей, то теперь любой может за несколько минут сгенерировать тысячи чрезвычайно реалистичных изображений.

Из-за этого создается иллюзия, что такие тела являются обычными и типичными, хотя на самом деле они основаны на выборке интернет-изображений, где уже давно преобладают люди, соответствующие традиционным стандартам красоты.

В результате образуется замкнутый круг: СМИ влияют на ИИ, а ИИ создает еще больше одинаковых образов, которые в свою очередь снова становятся материалом для обучения новых моделей.

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Давление на спортсменов

Авторы исследования отмечают, что эта проблема особенно остро стоит перед спортсменами. Спорт традиционно ассоциируется с выносливостью, силой, дисциплиной и физическими возможностями. Однако в эпоху социальных сетей внешность всё чаще становится частью личного бренда спортсмена.

Изображения, созданные с помощью ИИ, также отражают эту тенденцию. Вместо того чтобы акцентировать внимание на движении, технике или спортивных достижениях, они в основном показывают тело как объект восхищения.

Психологи уже давно проводят различие между уважением к возможностям собственного тела и чрезмерной сосредоточенностью исключительно на его внешнем виде. Когда именно внешность становится главным критерием успеха, возрастает риск неудовлетворенности собственным телом, чрезмерных физических нагрузок, опасного контроля веса и расстройств пищевого поведения.

И эти риски касаются не только тех видов спорта, где традиционно ценится худоба. Давление, связанное с внешностью, всё чаще испытывают спортсмены самых разных дисциплин.

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Кого мы почти не видим

Одним из важнейших выводов исследования стало не только то, что показывает ИИ, но и то, чего он почти не показывает. Сгенерированные изображения редко отражали разнообразие человеческих тел. Почти не было людей разного возраста, разного телосложения, с физическими особенностями или инвалидностью. Особенно узким оказался спектр женских типов фигуры.

Когда определенные тела практически не представлены в визуальном пространстве, они становятся психологически «невидимыми». Из-за этого люди, не соответствующие навязанному идеалу, могут чувствовать себя менее привлекательными или даже «неправильными», хотя именно они и составляют большинство населения.

Необходимость цифровой грамотности

Несмотря на все риски, исследователи подчеркивают, что проблема заключается не в самой технологии. Напротив, искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для создания инклюзивного визуального мира. В отличие от традиционной фотографии, он способен легко генерировать людей разного возраста, телосложения, этнического происхождения и физических особенностей.

Однако для этого необходимо переосмыслить принципы обучения таких систем, более тщательно подбирать данные для их обучения и заложить в них ценности разнообразия и репрезентативности.

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Именно поэтому эксперты всё чаще говорят о важности цифровой грамотности — умении критически оценивать изображения, которые мы видим каждый день, и помнить, что даже самая реалистичная картинка не всегда отражает реальность.

Искусственный интеллект всё активнее формирует визуальную культуру современности — от рекламы и образования до социальных сетей и медицины. И хотя его часто называют зеркалом общества, любое зеркало способно не только отражать, но и искажать реальность. Если ИИ продолжит воспроизводить лишь узкие стандарты красоты, риск того, что они будут восприниматься как единственная норма, будет только расти. Именно поэтому будущее этой технологии зависит не только от алгоритмов, но и от того, какие человеческие ценности мы вложим в её развитие.

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