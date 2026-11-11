Игровая зависимость: как распознать лудоманию, почему она возникает и можно ли её победить

Игровая зависимость: как распознать лудоманию, почему она возникает и можно ли её преодолеть / © Associated Press

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Еще одна ставка, еще одна попытка отыграться, еще несколько минут за игровым автоматом — и вот азартное развлечение уже занимает все больше места в повседневной жизни. Человек может осознавать негативные последствия, но всё равно не находить в себе сил остановиться.

Это состояние называют лудоманией или расстройством, связанным с азартными играми, об этом сообщило издание Tua Saúde. Речь идет не просто об увлечении ставками или неудачной привычке тратить деньги, а о психическом расстройстве, при котором становится сложно контролировать тягу к игре. Причём зависимость может развиваться как во время игры в казино или залах с игровыми автоматами, так и во время онлайн-ставок.

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Что такое лудомания

Главная особенность лудомании — потеря контроля. Человек продолжает играть, даже когда это приводит к долгам, конфликтам в семье, проблемам на работе или эмоциональному истощению. Среди наиболее распространённых признаков зависимости:

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сложно контролировать желание играть или остановиться

постоянно возвращаются мысли о ставках и азартных играх

при попытках прекратить игру появляются раздражительность и тревожность

возникает потребность увеличивать суммы ставок, чтобы испытывать прежнее удовольствие

человек пытается отыграть проигранные деньги новыми ставками

ради игры откладываются личные дела, работа, учеба или время с родными

продолжение игры, несмотря на финансовые и другие потери

Иногда тревожные сигналы первыми замечают близкие. Например, человек начинает скрывать, сколько времени и денег тратит на азартные игры, лжет о ставках или одалживает деньги.

Почему возникает зависимость от азартных игр

Лудомания связана с работой мозговых систем вознаграждения, мотивации и контроля поведения. Во время игры активируются нейронные механизмы, в которых участвует дофамин — нейромедиатор, играющий важную роль в формировании мотивации, обучении и реакции на вознаграждение.

Со временем повторяющийся игровой опыт может влиять на процессы принятия решений и контроля над импульсами. Человеку становится всё труднее остановиться, даже если он видит негативные последствия своего поведения.

Особую роль играет непредсказуемость результата, ведь неизвестно, принесет ли следующая ставка выигрыш или снова закончится проигрышем. Именно ожидание возможного успеха может подтолкнуть к очередной попытке.

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На развитие лудомании также влияют индивидуальные, семейные и социальные факторы. Среди них:

стресс

финансовые трудности

другие психические расстройства,

употребление алкоголя или психоактивных веществ.

Доступность онлайн-платформ и постоянная реклама ставок могут дополнительно способствовать регулярной игре, в частности среди молодежи.

Как лечат лудоманию

Игромания поддается лечению. Во многих случаях человеку удается прекратить играть или существенно сократить игровую активность, вернуть контроль над повседневными делами и восстановить отношения с близкими. В то же время лечение должно быть индивидуальным, а поддержка специалистов может понадобиться даже после заметного улучшения.

Психотерапия

Это один из основных методов лечения, он помогает понять, что именно подпитывает желание играть, научиться распознавать опасные мысли и ситуации и постепенно формировать более здоровые модели поведения. В частности, могут применяться:

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Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Помогает работать с убеждениями, связанными со ставками, контролировать импульсы и изменять поведенческие привычки.

Мотивационное интервью. Помогает осознать зависимости, найти внутреннюю мотивацию к изменениям и определить реалистичные цели.

Поведенческая терапия. Может включать методы, которые учат справляться с желанием играть без новых ставок, а также поиск альтернативных занятий.

Семейная или парная терапия. Помогает восстановить общение, преодолеть последствия финансовых проблем и справиться с эмоциональными трудностями.

Конкретный подход выбирает психолог или психотерапевт с учетом потребностей человека.

Медикаментозная поддержка

В некоторых случаях врач может рассмотреть возможность назначения лекарственных средств. В частности, речь идет о препаратах, воздействующих на опиоидные рецепторы, которые могут применяться в отдельных случаях, если психотерапии недостаточно или наблюдаются рецидивы.

Антидепрессанты, стабилизаторы настроения или антипсихотические препараты могут назначаться при наличии сопутствующих психических расстройств, например депрессии, биполярного расстройства или психоза. Однако они не являются универсальным средством лечения лудомании. Выбор препаратов, дозировка и продолжительность приема определяются исключительно врачом.

Ограничение доступа к азартным играм

Чтобы снизить риск возврата к азартным играм, важно затруднить доступ к ним. В этом могут помочь:

самоограничение в отношении участия в азартных играх

блокировка сайтов и приложений для ставок

установление финансовых лимитов

ограничение доступа к картам и другим способам оплаты, которые использовались для игры

Такие меры не заменяют лечения, однако могут стать важной частью комплексной поддержки.

Группы поддержки

Общение с людьми, у которых похожий опыт, помогает преодолеть чувство изоляции и стыда. В группах поддержки можно делиться своими трудностями, обсуждать, как справиться с тягой к игре, и получать понимание от тех, кто проходит через то же самое.

Последствия лудомании

Игровая зависимость сказывается не только на кошельке. Она постепенно затрагивает различные сферы жизни, а её последствия могут быть как финансовыми, так и психологическими и социальными. Среди возможных проблем:

долги и трудности с оплатой основных нужд

конфликты с партнером, семьей и друзьями

социальная изоляция

проблемы на работе или в учебе

тревожность, депрессия и эмоциональное истощение

чрезмерное употребление алкоголя или других психоактивных веществ

семейные конфликты, а в тяжелых случаях — домашнее насилие

Особенно опасными могут быть серьезные финансовые потери в сочетании с депрессией или другими психическими расстройствами. В таких ситуациях повышается риск появления суицидальных мыслей и поведения. Если человек говорит о нежелании жить или о возможности нанести себе вред, важно немедленно обратиться за неотложной профессиональной помощью.

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