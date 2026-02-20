ИИ Grok - не для подростков: почему эксперты бьют тревогу / © Credits

Реклама

Искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни — от домашних заданий до креативных экспериментов. Но не все ИИ инструменты одинаково безопасны, об этом рассказало издание SheKnows. По данным нового исследования Common Sense Media, чатбот Grok, интегрированный в социальную сеть X (бывший Twitter), не подходит для пользователей до 18 лет. И причин для беспокойства больше, чем кажется на первый взгляд.

Если вы слышали от подростка слово Grok и решили, что это еще один аналог ChatGPT — все не совсем так, ведь именно здесь и кроется проблема. Grok — это не отдельное приложение для вопросов и ответов, а чатбот, встроенный в социальную сеть, где любой контент может мгновенно стать публичным. Такая комбинация создает опасный коктейль.

Что такое Grok

Grok — это продукт компании xAI, разработанный как часть экосистемы X. Он умеет:

Реклама

отвечать на вопросы в текстовом и голосовом формате

генерировать изображения и видео

поддерживать «общение» с AI-компаньонами, которые могут имитировать эмоциональную связь или даже отношения

публиковать сгенерированный контент сразу в ленте X

Именно последняя функция резко повышает риски, особенно для подростков, которые не всегда осознают последствия публичности.

Красный свет для несовершеннолетних

В новом отчете Common Sense Media — организации, которая специализируется на безопасности медиа и технологий для семей, четко указано, что Grok — не является безопасным для пользователей до 18 лет. Даже при условии включенных «защитных» настроек эксперты зафиксировали сразу несколько системных проблем:

ненадежное определение возраста пользователя

слабый или формальный «детский режим»

регулярный доступ к откровенному, жестокому или тревожному контенту

Проблема AI-компаньонов

Во время тестирования Grok было обнаружено, что подростки могут получить доступ к режимам, рассчитанным на взрослую аудиторию. Речь идет о:

сексуализированные диалоги

эротические ролевые сценарии

тревожный контент, который может шокировать

Проблема Grok — не в одной ошибке, а в наложении нескольких рисков одновременно, это слабый контроль, публичность и «дружественный» стиль общения, которые создают идеальные условия для вреда.

Реклама

Когда «Детский контроль» не спасает

Даже с включенным детским режимом Grok может:

генерировать сексуализированную или насильственную лексику

давать предвзятые или дискриминационные ответы

объяснять опасные идеи без надлежащих оговорок

Особенно тревожным эксперты называют то, что чатбот не всегда корректно реагирует на сигналы психологических проблем. В некоторых случаях он не только не направлял пользователя к помощи, но и фактически подкреплял вредные убеждения.

Дипфейки

Отдельная красная зона — дипфейк-изображения. Были случаи, когда Grok использовали для создания несанкционированных изображений реальных людей, включая несовершеннолетних. Поскольку у Grok есть собственный аккаунт в X, такие материалы могут разлететься по сети за считанные минуты без надлежащего контроля и ответственности.

Что это значит для родителей и подростков

В мире, в котором технологии развиваются быстрее, чем правила безопасности, Grok — это напоминание, что не каждый ИИ создан с мыслью о детях. Эксперты советуют:

Реклама

не позволять несовершеннолетним пользоваться Grok

открыто говорить с детьми об ИИ и соцсетях

объяснять, что публичность в интернете имеет реальные последствия

устанавливать четкие цифровые «границы», а не полагаться на обещания технологических компаний

Искусственный интеллект может быть полезным, вдохновляющим и даже поучительным, однако он не заменяет ответственность взрослых и не всегда имеет встроенную этику. В случае с Grok сигнал очевиден, осторожность — не преувеличение, а необходимость. И пока компании экспериментируют с пределами возможного, задача родителей — защитить детей от того, к чему они еще не готовы.