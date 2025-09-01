Иногда это полезно: как относиться к себе менее серьезно

Как относиться к себе менее серьезно / © Credits

Издание The Harvard Gazette рассказало, что стоит научиться легче относиться к себе и практиковать так называемый самоироничный юмор. И, что важно, это не означает постоянно унижать себя или шутить «на свой счет», речь скорее о здоровом умении признавать собственные несовершенства с улыбкой.

Самоирония или самоуничижение

Здесь важно провести границу.

Самоирония — это проявление здорового самосознания, способность увидеть ситуацию под другим углом, снять напряжение и дать себе право быть «живым человеком».

Самоуничижение — это уже другая крайность, постоянное обесценивание себя, попытка через шутки скрыть низкую самооценку или получить сочувствие.

Если после шутки вам становится легче и веселее — это правильное направление. Если же вы чувствуете себя еще хуже или видите, что другие реагируют неловко, стоит задуматься, действительно ли это юмор, или уже форма скрытой критики себя.

Позвольте себе немного легкости

Снижение уровня стресса. Юмор активирует «гормоны счастья» и помогает снять эмоциональное напряжение.

Лучшая коммуникация. Люди, которые не боятся выглядеть несовершенно, кажутся более открытыми и приятными в общении.

Развитие отношений. Самоирония помогает легче решать конфликты, находить общий язык и показывать другим, что мы тоже имеем свои слабости и это нормально.

Сигнал уверенности. Человек, который может с улыбкой признать свои ошибки, производит впечатление зрелого и самодостаточного.

Когда шутка может стать опасной

Чрезмерная самоирония может перерасти в привычку обесценивать себя. Постоянные реплики вроде «я ничего не умею» или «я всегда все псу» могут формировать негативный внутренний диалог и вредить самооценке.

Признаки, что стоит пересмотреть отношение к собственным шуткам:

вы шутите о себе чаще, чем о чем-либо другом;

после таких «шуток» чувствуете грусть или вину;

окружающие реагируют сочувствием, а не смехом.

Культурные различия

В разных культурах подход к юмору отличается.

В западных индивидуалистических культурах самоирония — популярный способ показать близость и «быть своим среди своих».

В коллективистских культурах более распространено «подшучивание над другими» в дружеском ключе, как это бывает среди близких родственников или друзей.

Поэтому способность посмеяться над собой в украинском контексте часто воспринимается как проявление искренности.

Здоровая самоирония

Фокусируйтесь на ситуации, а не на личности. Шутите с момента, например, «Ну кто же еще мог пролить кофе на документы, как не я?», а не с собственной ценности, как вот «Я всегда все порчу». Используйте юмор для снятия напряжения. В конфликтных разговорах легкая шутка может стать «мостиком» к примирению. Обращайте внимание на реакцию. Если ваши слова вызывают смех и облегчение, вы на правильном пути. Если же собеседники стушевались, пересмотрите формулировку. Не преувеличивайте. Все хорошо в меру, даже юмор.

Относиться к себе менее серьезно — это не о легкомыслии, а о зрелой мудрости. Это об умении видеть свои слабые стороны без страха, находить радость в обычных моментах и строить более теплые отношения с людьми.

Поэтому в следующий раз, когда что-то пойдет не по плану, попробуйте улыбнуться и сказать: «Ну что ж, по крайней мере будет хорошая история для друзей». И вы удивитесь, как это облегчит день.