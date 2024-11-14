Интересный текст: как определить уровень собственной тревожности

Предлагаем вам пройти тест, чтобы понять, ваша тревога в норме или же ей и здоровью стоит уделить больше внимания.

На странице smirnovy_v_e рассказали о простом способе, как определить уровень собственной тревожности, а также рассказал, как именно можно справиться со стрессом в повседневной жизни.

Тест для самодиагностики тревоги

Подготовьте секундомер. Закройте глаза и попытайтесь интуитивно почувствовать, когда пройдет ровно одна минута. Важно не считать время про себя. Когда вам покажется, что минута прошла, откройте глаза и взгляните на секундомер.

Результаты:

0–45 секунд – высокий уровень тревожности;

– высокий уровень тревожности; 45–50 секунд – средний уровень тревожности;

– средний уровень тревожности; 50 секунд и более – нормальный уровень тревожности, свидетельствующий о покое и отсутствии чрезмерного стресса.

Не стоит пугаться результатов: этот тест не является клинической диагностикой, но может показать ваше общее эмоциональное состояние и указать стоит ли уделить больше внимания своему психологическому здоровью.

Практические советы:

Не пытайтесь "заставить себя" быть спокойным. Часто тревога возникает без конкретной причины, проявляясь как рассеянное, тяжелое чувство. В этих случаях помогают не сила воли или характер, а осознанное управление своим эмоциональным состоянием.

Когда чувствуете тревогу, спросите себя: "Чего именно я боюсь?" Определите, есть ли возможность сделать что-то конкретное, чтобы обезопасить себя прямо сейчас. Если ответ "да" — переходите к действию.

Если же ваша тревога не поддается быстрому решению, назначьте себе время, когда вы вернетесь к этой проблеме: через полчаса, через день или даже через неделю. Такой подход может показаться прокрастинацией, но это очень полезный способ снять напряжение, поскольку он обеспечивает мозг определенностью и уровень тревоги постепенно уменьшается.

Если вы замечаете, что тревога мешает вам жить полноценно и вызывает постоянный дискомфорт, не медлите с обращением к специалисту. Психотерапевт или психолог поможет найти индивидуальный подход к решению ваших проблем, предложит другие эффективные техники или даже направит вас в группу поддержки.

Недавно мы писали о современной реальности украинцев и как справиться с ПТСР и хроническим стрессом.

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