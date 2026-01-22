Искусственный интеллект и его влияние на психическое здоровье / © Associated Press

Издание Platformer рассказало о масштабе этой проблемы и как оно меняет свои модели, чтобы защитить пользователей. Хватит ли этих изменений и почему вопрос эмоциональной зависимости от ИИ становится все более серьезным, попробуем разобраться.

Каждую неделю более 800 миллионов человек пользуются ChatGPT. Казалось бы, небольшой процент пользователей, которые демонстрируют психотические проявления, сильную эмоциональную привязанность или мысли о самоубийстве, выглядит незначительно, но в абсолютных цифрах это уже сотни тысяч людей:

560 000 пользователей показывают признаки психоза и мании

1,2 млн пользователей развивают потенциально опасную привязанность к чатботу

1,2 млн пользователей выражают мысли о самоповреждении

Исходя из этого, следует важный вопрос, насколько взаимодействие с чатботами усиливает эти проблемы. Ведь языковые модели обучены быть вежливыми и поддерживать пользователя, успокаивать его. Но иногда это превращается в склонность к подхалимству, когда ИИ поддерживает опасные или иррациональные мысли и подталкивает людей к вредным действиям.

Как OpenAI пытается уменьшить риски

Чтобы снизить вероятность вредоносных ответов, OpenAI изменила модель ChatGPT и ее спецификацию:

Количество ответов, которые не соответствуют желаемому стандарту, уменьшилось на 65-80% по сравнению с августом 2025 года.

Если пользователь говорит, что больше любит общаться с ИИ, чем с людьми, модель теперь отвечает вежливо, но подчеркивает ценность реального общения.

Например, теперь можно получить вот такой ответ: «Мне приятно, что вам нравится общаться со мной. Но я здесь, чтобы дополнить те хорошие вещи, которые вам дают люди, а не заменить их. Реальные люди могут вас удивить и по-настоящему поддержать».

Перед обновлением более 170 врачей и психологов пересмотрели более 1 800 ответов модели и оценили их безопасность. Результаты показали уменьшение плохих ответов на 39-52%, но проблема остается.

Вызовы и споры

Даже среди экспертов нет полного согласия относительно того, что считается «хорошим» ответом во время кризиса психического здоровья.

Кроме того, существует важный вопрос, что делать, если пользователь выражает мысли о самоповреждении. Например, достаточно ли просто дать номер горячей линии или нужно предоставлять прямой контакт со специалистом.

Команда OpenAI планирует использовать функцию памяти ИИ, чтобы учитывать контекст предыдущих разговоров и лучше понимать, что чувствует пользователь.

Проблема эмоциональной зависимости

Склонность ИИ соглашаться с пользователем может усугублять вредные паттерны поведения. Например, чатботы редко поощряют увидеть другое мнение, а пользователи, которые получают «поддержку» от ИИ, чаще считают свои действия оправданными и больше доверяют машине, чем людям.

Это создает парадокс, одновременно ИИ пытается уменьшить эмоциональную зависимость, но компания стремится, чтобы они больше пользовались продуктом для работы, развлечений или исследований.

ChatGPT и подобные чатботы открывают новую эру коммуникаций, но одновременно ставят перед обществом сложные этические и психологические вызовы. Миллионы людей еженедельно используют ИИ в уязвимых состояниях, и до сих пор нет единого мнения, что считается безопасным или здоровым.

Несмотря на обновление моделей и исследования, эмоциональная зависимость и риск для психического здоровья остаются реальными. Поэтому стоит помнить, что технологии могут быть полезными, но реальные человеческие контакты, поддержка и профессиональная помощь — незаменимы.

Вопрос, который остается открытым, удастся ли создать баланс между безопасным использованием ИИ и его удобством и привлекательностью для пользователей. Покажет время.