Искусственный интеллект нового поколения

Новый этап развития искусственного интеллекта меняет представление о цифровых помощниках. Если раньше ИИ отвечал на запросы или писал тексты, то сегодня он все чаще превращается в активного «исполнителя» задач, об этом рассказало издание The New York Times.

Так называемые ИИ-агенты уже способны работать с почтой, документами, календарями и онлайн-сервисами, собирать информацию из интернета, создавать отчеты и даже самостоятельно инициировать коммуникацию между людьми. Фактически они становятся цифровыми ассистентами нового поколения, почти как сотрудники, которым можно делегировать часть работы.

Впрочем, вместе с этим растет и риск, ведь эти системы не всегда действуют предсказуемо.

Как работают ИИ-агенты

В отличие от обычных чат-ботов, ИИ-агенты могут взаимодействовать с другими программами и сайтами через создание кода. Именно эта способность и делает их «действенными». Они анализируют большие объемы информации из интернета и внутренних систем, создают тексты, отчеты и документы, редактируют файлы, отправляют и получают сообщения, а также работают в различных цифровых сервисах от имени пользователя.

В теории это выглядит как персональный цифровой работник, который может работать круглосуточно.

Ожидания и реальность

Многие эксперты считают, что такие системы могут существенно изменить рынок труда, особенно в офисной сфере. Некоторые компании уже пересматривают структуру команд и ожидают, что часть задач будут выполнять алгоритмы.

Однако другая часть специалистов отмечает, что технология еще далека от идеала. ИИ-агенты могут ошибаться, выдумывать информацию или некорректно выполнять задачи. И если ошибка случается, она может иметь реальные последствия, от неправильных изменений в документах до нежелательных сообщений или действий в цифровых сервисах.

Почему возникают проблемы

Основная причина рисков — способ обучения таких систем. Они работают на основе больших массивов информации и ищут в них закономерности. Это позволяет им быть гибкими, но в то же время делает склонными к так называемым «галлюцинациям» — ложным или вымышленным результатам.

Из-за этого в отчетах могут появляться неточности, файлы могут быть повреждены при редактировании, а автоматизированные действия иногда выполняются не так, как ожидалось. Даже в тестовых средах исследователи фиксируют случаи некорректной работы, от потери данных до неправильных изменений.

Баланс между автоматизацией и контролем

Несмотря на риски, технология активно развивается. Многие компании работают над тем, чтобы сделать ИИ-агентов более контролируемыми и безопасными. Главный принцип, который сейчас обсуждается, это человеческий надзор. Идея заключается в том, что ИИ может выполнять черновики задач, но финальное решение всегда должно оставаться за человеком, особенно когда речь идет о коммуникации или важных операциях.

ИИ-агенты уже используются как инструменты для автоматизации части повседневных и профессиональных задач. Они могут выступать как «цифровые помощники», которые берут на себя рутину, от анализа данных до подготовки материалов.

Однако, несмотря на впечатляющие возможности, эти системы нуждаются в контроле. Их эффективность напрямую зависит от того, насколько ответственно человек их использует.

ИИ-агенты очень быстро развиваются в технологическом направлении, они обещают новый уровень автоматизации, когда цифровые системы могут выполнять сложные задачи почти как люди. Но вместе с этим приходит и новая реальность, ведь эти инструменты нельзя воспринимать как полностью автономные и безошибочные. Они остаются сильными, но несовершенными помощниками, которые нуждаются в надзоре и проверке.

