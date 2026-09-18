Как читать больше книг и всё успевать

Как читать больше книг и успевать всё / © Credits

Реклама

Работа, семья, друзья, домашние дела и питомцы — во взрослой жизни найти несколько спокойных часов для книги бывает почти роскошью. Однако, например, участники книжных клубов умудряются читать десятки книг в год. И дело вовсе не в том, чтобы по вечерам часами сидеть с романом в руках, они просто учатся встраивать чтение в свой обычный день, об этом рассказало издание Real Simple.

Не ограничивайтесь одним форматом

Книга — это не обязательно бумажный томик в руках. Аудиокнига отлично подходит для прослушивания в дороге, во время приготовления ужина, уборки или прогулки с собакой. Электронную версию удобно открыть в телефоне, когда вы ждете в очереди или у вас есть несколько свободных минут.

Реклама

Можно даже читать одну книгу глазами, а другую слушать. А если аудиоформат кажется слишком медленным, попробуйте немного увеличить скорость воспроизведения, особенно если диктор читает неторопливо.

Реклама

Превратите чтение в вечерний ритуал

Для многих лучшее время для чтения наступает именно перед сном. Телефон откладывается в сторону, дела остаются за дверью, а несколько страниц помогают переключиться после насыщенного дня.

Удобно держать книгу рядом с кроватью, ведь тогда не придется искать её по всей квартире. Она просто ждёт вас там, где начинается вечерний отдых.

Пользуйтесь библиотекой и берите книги на дом

Много читать — не значит постоянно тратиться на новые издания. Книгами можно обмениваться с друзьями, брать их в библиотеке или пользоваться сервисами подписки на электронные и аудиокниги.

Это очень удобно для тех, кто любит экспериментировать с жанрами и не хочет покупать книгу, если не уверен, что дочитает её до конца.

Реклама

Включите чтение в свой обычный день

Не обязательно ждать особого «времени для себя». Можно прочитать несколько страниц за завтраком, послушать главу по дороге на работу или включить аудиокнигу во время ежедневной прогулки.

Главный секрет — сделать чтение такой же привычной частью дня, как утренний кофе или вечерний душ. Тогда оно перестанет конкурировать с другими делами за ваше время.

Читайте одновременно несколько книг

Этот хитрость особенно помогает тем, кто легко увлекается сюжетом. Например, напряженный триллер перед сном может затянуться до двух часов ночи просто потому, что от него невозможно оторваться.

Поэтому стоит иметь несколько книг на разные настроения, например, увлекательный детектив, легкую комедию, семейную драму или нон-фикшн. Вечером можно выбрать что-нибудь спокойное, а для дороги оставить историю, от которой трудно оторваться.

Реклама

Оставляйте книги там, где вы бываете

Еще один небольшой секрет — не складывайте все книги на одну полку. Оставьте одну в гостиной, другую — у кровати. Так даже несколько свободных минут могут превратиться в небольшую сессию чтения. Пока ждете, пока закипит чайник, или просто присели отдохнуть, книга уже под рукой.

Используйте даже несколько свободных минут

Если нет времени на целую главу, то прочитайте несколько страниц. Ждете ребенка после занятий, сидите в очереди к врачу, забираете заказ или стоите в магазине — откройте электронную книгу.

Один абзац может показаться мелочью, но регулярность дает лучший результат, чем редкие многочасовые марафоны. Если читать понемногу каждый день, книги постепенно будут заканчиваться одна за другой.

Чтобы читать больше, вовсе не обязательно кардинально менять свой график. Гораздо эффективнее найти небольшие промежутки времени, которые уже есть в вашем расписании, и превратить их в время для чтения.

Новости партнеров

Новости партнеров