Как хорошо провести праздничный период с семьей, без стресса и ссор: полезные советы / © Credits

Хорошая новость, в том, чтобы быть счастливыми, не нужно организовывать что-то грандиозное. Иногда достаточно просто появиться, без идеального плана и лишних ожиданий. Издание Real Simple собрало пять легких, почти беззусильных способов провести больше времени с важными для вас людьми и одновременно создать как можно больше хороших воспоминаний.

Настольная игра из детства

Во время праздников мы часто видим расширенный круг семьи — родственников, которых любим, но не всегда можем побыть в тесном кругу. Именно поэтому стоит хотя бы ненадолго выключить гаджеты и вернуться к «олдскульным» развлечениям.

Настольные игры, шарады, пазлы или простые словесные игры помогают всем быть «здесь и сейчас». Даже одна короткая партия между делами может стать паузой, где появляется смех, контакт и ощущение настоящего присутствия.

Совместная активность без давления и рекордов

В декабре трудно найти время и на спорт, и на друзей. Так почему бы не совместить одно с другим. Можно пригласить кого-то из близких на прогулку, совместную зарядку или групповое занятие.

Это может быть что угодно — от танцевального класса до спонтанного катания на коньках. Здесь не о рекордах, а о моменте: немного движения, разговора и много ощущения «мы вместе».

Превратите шопинг в совместный ритуал

Иногда лучший подарок — это несколько часов рядом. Покупки перестают быть скучными, когда в руке теплый кофе, а рядом — подруга или партнер, с которым можно посмеяться над странными ароматами свечей и случайными декорациями.

Вместо торгового центра можно пойти на рождественскую ярмарку или локальный маркет, или же вообще ничего не покупать и просто гулять, смотреть на огоньки и пить горячий шоколад. Еще проще — онлайн-шопинг вдвоем с пледом, музыкой и атмосферой «тихого вечера».

Попробуйте формат совместной работы

Сбежать от работы в декабре — почти нереально. Но можно сделать ее менее одинокой. Коворкинг вдвоем — это когда вы сидите за одним столом с ноутбуками или списками дел, иногда молчите, иногда перекидываетесь словами.

Так называемый «параллельный труд» повышает продуктивность и снижает стресс. А если совместить это с кофе и короткими перерывами, получается и полезно, и по-человечески тепло.

Прогулка и созвон

Если близкие далеко и встретиться невозможно, договоритесь о «walk-and-talk» («прогулка и разговоры»). Оденьтесь теплее, наденьте наушники и возьмите кого-то с собой на прогулку — хотя бы по аудио или видеосвязи.

Ритм шагов, свежий воздух и знакомый голос действуют успокаивающе, поднимают настроение и создают ощущение присутствия даже на расстоянии. Простой формат, который не требует планирования, именно поэтому оно работает.

Праздничный сезон не обязательно должен быть идеальным, чтобы быть душевно теплым. Иногда настоящие воспоминания рождаются не из больших событий, а из простых моментов, таких как короткой игры, прогулки, кофе или молчаливая совместная работа.

Потому что самое ценное в это время года — не то, что мы успеваем сделать, а с кем мы рядом, даже если совсем ненадолго.