Как избавиться от негативных мыслей, которые мешают жить

Забыть негативные события в своей жизни довольно сложно, они то и дело всплывают в памяти и отравляют нам жизнь. Ну как можно забыть о ссоре с дорогим тебе человеком или жуткий конфуз перед начальством, когда ты сморозил чушь вместо того, чтобы продемонстрировать свой профессиональный уровень. Постоянно гложут мысли о состоянии здоровья, нехватке денег и так далее. Часто кажется, что твоя жизнь – сплошная черная полоса.

Но из этого состояния необходимо вырваться. О том, как это сделать, рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

Если мысли взяли вас в плен, то...

Когда одолевают негативные мысли, нужно самому себе сказать: "Ну вот, опять я думаю о плохом". Если четко понимаешь, что ты снова в плену у тоскливых мыслей, – это первый шаг на пути к свободе от негатива.

Дальше нужно посмотреть на угнетающую ситуацию со стороны: да, это было глупо (неправильно, грустно, плохо) и так далее. Но я это уже "проехал" и живу дальше. Уже ничего не исправишь, поэтому нет смысла переживать и терзаться. Нервы еще очень пригодятся в дальнейшем.

Помните: есть люди, которым гораздо хуже, чем вам

Если негативные мысли не дают нормально жить и сосредоточиться на сегодняшнем дне, полезно вспомнить тех, кому в тысячу раз хуже, чем вам. Скажите спасибо судьбе за самое ценное в жизни (детей, преданных друзей, свой дом и так далее). И навязчивые негативные мысли сразу померкнут в ваших глазах.

Съешьте что-то вкусное

Постарайтесь отвлечься: прогуляйтесь по парку, покатайтесь на велосипеде, займитесь живописью и так далее. Купите себе приятную вещицу, которая обязательно улучшит настроение. Кстати, очень поднимает настроение вкусная еда – сходите в кафе и побалуйте себя чем-нибудь необычным или сами испеките любимый торт.

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Однако если постоянно компенсировать плохое настроение едой, то могут возникнуть расстройства пищевого поведения, не говоря уже о лишних килограммах. Если замечаешь, что слишком часто начинаешь "заедать" свой негатив, то нужно искать другие методы. Очень помогает общение с приятными для вас людьми. Если нет возможности встретиться с ними, то хотя бы поговорите по телефону.

Никогда не говорите себе "Я должна", поскольку это слово несет оттенок обреченности. Лучше окунуться в приятные мечты и сказать себе "Я очень хочу...." и представить что-то замечательное. Тогда появятся силы и настроение добиваться поставленной цели, а негативные мысли уйдут на второй план.

Юмор лечит душу

Постарайтесь посмотреть на ситуацию, которая вас удручает, с чувством юмора. Спустя время на многие жизненные неудачи можно посмотреть по-другому и посмеяться над собой и своим мрачным настроением. Например: "Я сейчас выгляжу как ребенок, которому не дали конфету" или "Я похожа на монстра из фильмов ужасов. Пора улыбнуться".

В любом деле главное – начать

Если вы очень переживаете по поводу некой проблемы, которую невероятно сложно решить, то слезы и стенания не помогут. Сядьте и подумайте над тем, как именно вы планируете выходить из сложной ситуации и кто смог бы вам помочь. Наметьте конкретные шаги и действия, разделите их на этапы, и вам сразу же станет легче. Проблема уже не будет казаться такой уж неразрешимой. Главное – начать, а дальше будет проще.

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Очень часто бывает, что негативные моменты в жизни впоследствии мы оцениваем совершенно по-другому. Например, вы расстались с человеком, который казался идеалом, а через какое-то время вы начинаете анализировать его поступки и слова и понимаете, что это совсем не тот человек, который вам нужен. А еще понимаете, что его исчезновение из вашей жизни – это просто удача. Любые отношения – это не только эмоции, но и определенный жизненный опыт, из которого полезно сделать выводы на будущее. Кроме того, теперь вы свободная женщина и у вас появилась возможность встретить настоящего мужчину вашей мечты. А если мысли о расставании по-прежнему причиняют боль, постарайтесь вспомнить, что вас радовало до встречи с этим человеком. Напишите список и каждый день пытайтесь выполнять по одному пункту (например, посещение выставки, игра в волейбол, чтение детективов и так далее).

Любая прожитая ситуация – ценный опыт

Если вы потеряли работу, значит, вас ожидает другой путь, может быть, даже другой вид деятельности, а жизнь начинает новый виток. Такие мысли помогут увидеть плюсы в том, что еще недавно казалось трагедией. Вспомните народную мудрость: "Все, что ни делается, все к лучшему". Верьте в это лучшее, и оно придет к вам. Любая прожитая ситуация что-то дает человеку: опыт (пусть даже горький), определенные знания, умения, полезные знакомства и так далее.

Очень важно посмотреть на ситуацию с точки зрения здравого смысла, и вы поймете, как нужно поступить. Плохо, когда жалость к себе, безответная влюбленность, самобичевание, а иногда и глупое упрямство мешают нам трезво оценить ситуацию.

Понятно, что перечисленные советы осуществить гораздо сложнее, чем о них написать. И все же это реальная возможность абстрагироваться от ненужных негативных мыслей и направить свои мысли, эмоции и энергию на достижение новых целей.

И еще один важный совет: если на лице человека неизменно лежит печать обреченности и тотального разочарования, то окружающие вряд ли смогут воспринимать его как-то иначе. Поэтому гоните от себя негатив, который может отравить вам всю дальнейшую жизнь и не позволит осуществиться вашим планам. Улыбнитесь себе и четко скажите: "Все будет хорошо. Жизнь только начинается". Кроме заботы о душе нужно заботиться о своем теле: запишитесь на массаж, в бассейн, на йогу, займитесь бегом по утрам, сходите в салон красоты. Можно даже изменить имидж, чтобы легче было расстаться с грузом негативных эмоций и переживаний.

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