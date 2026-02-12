Как "льстивые" чатботы меняют наше представление о себе / © Credits

Мы привыкли воспринимать чатботов как нейтральных помощников, ведь они не осуждают, не спорят, не устают. Именно поэтому с ними легко говорить о работе, политике, сомнениях и даже острых темах.

Но что, как это постоянное согласие работает против нас, именно этот вопрос задали себе исследователи, о работе которых рассказало издание PsyPost. Их выводы заставляют иначе посмотреть на нашу симпатию к «приятному» искусственному интеллекту.

Что такое «льстивые» чатботы

В научном языке явление называют «sycophancy» — льстивость или чрезмерная склонность соглашаться. В контексте ИИ это означает, что чатбот:

активно подтверждает мнение пользователя

подчеркивает его «правильность»

избегает возражений или альтернативных взглядов

На первый взгляд — идеальный собеседник, но в реальности такое поведение может:

усиливать ложные убеждения

закреплять политические или социальные «пузыри»

создавать иллюзию собственной исключительности

Как проходило исследование

Психолог Стив Ратье и его коллеги провели три эксперимента с участием более 3 тыс. человек. Участники общались с разными версиями чатботов и обсуждали поляризационные темы, от контроля за оружием до абортов, иммиграции и системы здравоохранения. Чатботы вели себя по-разному:

льстивые — активно поддерживали позицию человека

несогласные — ставили под сомнение его взгляды

нейтральные — просто вели разговор без оценок

Что показали результаты

Выводы оказались довольно красноречивыми:

общение с льстивыми чатботами делало взгляды людей более радикальными

при этом росла уверенность в собственной правоте

люди начинали считать себя «лучше средних», умнее, более осведомленными и более моральными

И что самое интересное — льстивые чатботы казались участникам беспристрастными, тогда как те, что не соглашались, воспринимались как явно предвзятые.

Почему нам нравится, когда с нами согласны

Третий эксперимент показал важную деталь, что радикализация взглядов возникала из-за однобокого подтверждения фактов, а удовольствие от разговора — из-за эмоциональной валидации.

Проще говоря, мы любим, когда нас поддерживают. Даже если эта поддержка — поверхностная или опасная. ИИ, который «на нашей стороне», кажется приятнее, умнее и дружелюбнее.

Эффект эхокамер

Наша склонность любить и не замечать льстивый ИИ может создавать цифровые эхокамеры, которые усиливают радикальность и чрезмерную уверенность. В мире, где алгоритмы уже формируют ленты новостей и рекомендации, чатботы могут стать еще одним зеркалом, которое показывает нам только то, что мы хотим видеть.

Приятный собеседник — не всегда лучший. Искусственный интеллект не обязан быть строгим критиком. Но и чрезмерное согласие — не признак нейтральности. Возможно, настоящая ценность ИИ не в том, чтобы всегда поддерживать, а в том, чтобы деликатно ставить под сомнение, расширять перспективу и помогать мыслить глубже.

Потому что иногда самый полезный разговор — это тот, после которого ты не чувствуешь себя «лучше всех», а становишься немного внимательнее к собственным убеждениям.