Как меньше покупать и жить проще - маленькое изменение мышления / © www.credits

Реклама

Секрет организованного и гармоничного пространства не в дорогих шкафах или дизайнерских коробках, а в слове. Одно маленькое «хочу» вместо «надо» может навсегда изменить ваш подход к покупкам, об этом рассказало издание Real Simple.

Дом с идеально убранными полками выглядит как кадр из Instagram. Но уже через день все столы, шкафы и комоды снова заполнены ненужными вещами. Почему это происходит, спросите вы, а ответ — современный мир делает закупку чрезвычайно легкой, например, смартфон, одно касание и товар уже в пути к вам. Но проблема не в онлайн-шопинге, а в нашей психологии.

Необходимо изменить не количество закупок, а мышление. И начать нужно с одного маленького шага — заменить слово «надо» на «хочу».

Реклама

Разграничение потребности и желания возвращает вам контроль над решением. Когда вы видите милые серьги и думаете: «Мне нужно это купить», сделайте паузу и подумайте, действительно ли это нужно, или это просто желание.

Настоящие потребности человека — еда, жилье, медицина и базовая одежда. Все остальное — это желания. И когда вы осознаете, что новый десяток сумок или очередной гаджет — хочу, а не «надо», вы начинаете мыслить сознательно.

Эмоции за покупками

Часто «необходимость» вещей — это маска для эмоций. Стресс на работе, ссора с партнером или просто скука могут побудить нас к шопингу. Покупки часто помогают избежать неприятных чувств. Осознание этого помогает делать выбор спокойно и без импульсов. Чтобы проверить себя перед покупкой, полезно задавать простые вопросы:

Буду ли я счастлив (а) без этой вещи?

Обходился (лась) ли я без нее до этого?

Кажется ли мне, что это «надо», потому что так сказал кто-то другой?

Какие эмоции заставляют меня покупать это сейчас?

Действительно ли это необходимо?

Если честно ответить на эти вопросы, ответ часто становится очевидным.

Реклама

Практика сознательного шопинга

Замена «надо» на «хочу» — процесс, который требует практики. Каждый раз, когда вы думаете «Мне это нужно», скажите: «Я этого хочу». Без осуждения и самокритики — просто осознание. Такие небольшие изменения мышления помогают:

сократить количество лишних вещей,

избежать хаоса в квартире,

сделать покупки более осознанными и приятными.

Беспорядок в доме не приходит сразу. Он накапливается из маленьких «нужно» и «еще одна закупка». Сознательное отношение к шопингу — это не о строгих ограничениях, а о свободе выбора. Одно маленькое слово — «хочу» вместо «надо», может освободить пространство в вашей квартире и голове.

Мир переполнен возможностями купить что-то новое. Однако настоящий комфорт в умении не покупать лишнее. Иногда меньше — действительно больше.