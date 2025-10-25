- Дата публикации
Как мы представляем нарциссов: новое психологическое исследование
Нарциссизм давно стал частью современной культуры: от бестселлеров по саморазвитию до мемов и TikTok-трендов. Но как выглядит нарцисс в нашем воображении, попробуем разобраться.
Нарциссизм давно перестал быть лишь психологическим термином и прочно вошел в нашу повседневную жизнь, от мемов и соцсетей до популярных книг по саморазвитию. Но задумывались ли вы, как именно выглядит нарцисс в нашем воображении. Новое исследование психологов из Кардиффского университета проливает свет на то, что мы представляем под этим словом и почему одни образы кажутся привлекательнее других. Оказывается, даже «только лицо» может многое сказать о компетентности, обаянии и потенциальной привлекательности человека.
Типы нарциссических лиц
Исследователи обнаружили, что люди представляют два разных типа нарциссических лиц:
Эгоистичный нарцисс — тот, кто сосредоточен на собственных потребностях.
Самовлюбленный нарцисс — тот, кто заботится о внешности и собственном имидже.
Оба типа оцениваются негативно, но самовлюбленный нарцисс воспринимается как более компетентный и привлекательный, особенно людьми с высокими уровнями нарциссических черт.
Метод «обратной корреляции»
Чтобы понять, что именно люди представляют под словом «нарцисс», исследователи применили метод обратной корреляции.
Как это работает:
Участникам показывают базовое нейтральное лицо с наложенным шумом.
Они выбирают версию, которая, по их мнению, больше соответствует «нарциссу».
После сотен повторов создается композитное лицо, которое отражает представление конкретного человека о нарциссизме.
Эгоистичный нарцисс: холодный и недоступный
Лицо эгоистичного нарцисса воспринимается как:
менее дружелюбное, теплое, приятное
менее компетентное и моральное
маскулинное и политически консервативное
Люди редко доверяют ему или видят его потенциальным лидером.
Самовлюбленный нарцисс: привлекательный, но холодный
Лицо самовлюбленного нарцисса оценивают сложнее:
менее теплое и моральное, как и эгоистичное
компетентнее, успешнее, экстравертнее
подходит для карьеры, особенно в корпоративной среде
Этот образ воспринимается более привлекательным для краткосрочных отношений, а люди с собственными нарциссическими чертами оценивают его еще позитивнее из-за ощущения сходства.
Симпатия к сходству
Исследование подтвердило феномен «нарциссической толерантности», а именно, нарциссические люди чаще положительно оценивают других нарциссов, даже по внешности.
Эгоистичный нарцисс не вызывает симпатии, независимо от того, кто оценивает.
Самовлюбленный же нарцисс кажется знакомым и «своим», а это усиливает привлекательность.
Важность исследования
Это исследование помогает понять, как общество формирует образ нарциссов и почему некоторые из них кажутся привлекательными, на первый взгляд.
Визуальные сигналы влияют на оценку компетентности и привлекательности.
Сходство с собой формирует положительные оценки даже в случае негативных черт.
Осторожность и внимательное наблюдение помогут не поддаться обаянию их внешности.
Несмотря на все, не судите людей только по внешности, особенно тех, кто демонстрирует уверенность и обаяние. Наблюдайте за поступками, а не за образом и обращайте внимание на собственные «красные флажки» в отношениях, особенно если вам кажется, что человек очень «похож на вас».