Как мы представляем нарциссов: новое психологическое исследование / © Credits

Нарциссизм давно перестал быть лишь психологическим термином и прочно вошел в нашу повседневную жизнь, от мемов и соцсетей до популярных книг по саморазвитию. Но задумывались ли вы, как именно выглядит нарцисс в нашем воображении. Новое исследование психологов из Кардиффского университета проливает свет на то, что мы представляем под этим словом и почему одни образы кажутся привлекательнее других. Оказывается, даже «только лицо» может многое сказать о компетентности, обаянии и потенциальной привлекательности человека.

Типы нарциссических лиц

Исследователи обнаружили, что люди представляют два разных типа нарциссических лиц:

Эгоистичный нарцисс — тот, кто сосредоточен на собственных потребностях. Самовлюбленный нарцисс — тот, кто заботится о внешности и собственном имидже.

Оба типа оцениваются негативно, но самовлюбленный нарцисс воспринимается как более компетентный и привлекательный, особенно людьми с высокими уровнями нарциссических черт.

Метод «обратной корреляции»

Чтобы понять, что именно люди представляют под словом «нарцисс», исследователи применили метод обратной корреляции.

Как это работает:

Участникам показывают базовое нейтральное лицо с наложенным шумом.

Они выбирают версию, которая, по их мнению, больше соответствует «нарциссу».

После сотен повторов создается композитное лицо, которое отражает представление конкретного человека о нарциссизме.

Эгоистичный нарцисс: холодный и недоступный

Лицо эгоистичного нарцисса воспринимается как:

менее дружелюбное, теплое, приятное

менее компетентное и моральное

маскулинное и политически консервативное

Люди редко доверяют ему или видят его потенциальным лидером.

Самовлюбленный нарцисс: привлекательный, но холодный

Лицо самовлюбленного нарцисса оценивают сложнее:

менее теплое и моральное, как и эгоистичное

компетентнее, успешнее, экстравертнее

подходит для карьеры, особенно в корпоративной среде

Этот образ воспринимается более привлекательным для краткосрочных отношений, а люди с собственными нарциссическими чертами оценивают его еще позитивнее из-за ощущения сходства.

Симпатия к сходству

Исследование подтвердило феномен «нарциссической толерантности», а именно, нарциссические люди чаще положительно оценивают других нарциссов, даже по внешности.

Эгоистичный нарцисс не вызывает симпатии, независимо от того, кто оценивает.

Самовлюбленный же нарцисс кажется знакомым и «своим», а это усиливает привлекательность.

Важность исследования

Это исследование помогает понять, как общество формирует образ нарциссов и почему некоторые из них кажутся привлекательными, на первый взгляд.

Визуальные сигналы влияют на оценку компетентности и привлекательности.

Сходство с собой формирует положительные оценки даже в случае негативных черт.

Осторожность и внимательное наблюдение помогут не поддаться обаянию их внешности.

Несмотря на все, не судите людей только по внешности, особенно тех, кто демонстрирует уверенность и обаяние. Наблюдайте за поступками, а не за образом и обращайте внимание на собственные «красные флажки» в отношениях, особенно если вам кажется, что человек очень «похож на вас».