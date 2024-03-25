Как начать разговор с незнакомым человеком: комментирует стендап-комик

Начать разговор может быть вызовом, особенно если вы познакомились с новым человеком или в необычной ситуации. Стендап-комик Джош Отусаня поделился несколькими полезными советами, как начать разговор с кем-либо, даже если вы обычно застенчивы или неуверенны.

Искренний комплимент

Начните разговор с искреннего комплимента. Важно, чтобы ваши слова были направлены на конкретную черту или понравившийся вам предмет. Например, указать на стильный свитер или украшение, которое привлекло ваше внимание. Важно, чтобы комплимент был искренним и непринудительным, тогда он будет звучать более естественно.

Помощь

Обратитесь к собеседнику с просьбой помочь вам в принятии решения. Например, вы можете задать вопрос о выборе между двумя предметами или ситуациями. Это создает ощущение совместного дела и улучшает взаимодействие.

Комментарий

Высказывайте свои наблюдения о ситуации или событии происходящего. Например, во время ожидания на автобусной остановке можно заметить продолжительность ожидания. Это легкий способ начать разговор, поскольку вы комментируете общий опыт.

Прямолинейность

Будьте откровенны и просты в общении. Просто представьтесь и спросите, как зовут собеседника. Этот прямой подход показывает вашу уверенность и открытость для общения.

Сохраняйте открытый и дружеский тон разговора. Это поможет сделать первое впечатление положительным и благоприятным для дальнейшего взаимодействия.

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